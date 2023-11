Cándido Conde-Pumpido Varela, el hijo de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que mantuvo una relación sentimental con Lara Dibildos, ha sido detenido por presunta violación y participación en una presunta agresión sexual grupal a una joven brasileña. Hace tan solo unos días, el pasado 24 de octubre, se hizo público que la hija de la fallecida Laura Valenzuela había puesto fin a su relación con el abogado.

Según publica 'El Debate', la detención del exnovio de Lara Dibildos se produjo este viernes y también han sido arrestados dos amigos del abogado que fueron denunciados por la víctima, una prostituta brasileña. Tal y como explica el medio citado anteriormente, los presuntos hechos tuvieron lugar en un chalet en San Blas, donde reside Conde Pumpido Varela. La joven llegó a la vivienda después de que fueran contratados sus servicios y fue allí donde fue presuntamente abusada sexualmente. Según su testimonio, ella manifestó en todo momento que no estaba consintiendo las relaciones.

Al salir de la casa, la joven llamó al 091, fue llevada al Hospital La Paz y allí se activó el protocolo de agresión sexual. Se tomaron muestras de ADN y se solicitó una orden de entrada y registro en la vivienda donde se cometió el presunto delito. Según el medio, las autoridades estuvieron varias horas recogiendo muestras y pruebas.

Así hablaba Lara Dibildos del motivo de su ruptura con Cándido Conde-Pumpido

Lara Dibildos hablaba ante los micrófonos de 'Europa Press' confirmaba que no tenía ningún problema con Cándido Conde-Pumpido y que el motivo de su ruptura había sido la convivencia. ''Cuando ya tenemos una edad es más complicada'', decía. Eso sí, dejaba la puerta abierta a una posible amistad entre ambos, pero ella recalcaba que "aún era pronto para eso". Pero sí se mostraba dispuesta tener una amistad con él en el futuro.

Nada más conocerse su relación en SEMANA, ella misma explicaba que primero habían sido amigos y se había convertido en su gran apoyo tras los difíciles momentos que le ha tocado vivir. " Tuvo mucha paciencia porque yo estaba muy mal, me apoyó muchísimo. Tiene mucho sentido del humor. Es inteligente y muy buena persona. Es muy buen compañero de viaje. Llevaba seis años soltera, ya me tocaba. Y una es rubia, pero no es tonta", llegó a contar.

Quién es Cándido Conde-Pumpido, el exnovio de Lara Dibildos

Fue SEMANA quien dio a conocer en exclusiva la relación entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido. Su expareja es el hijo del presidente del Tribunal Constitucional y exfiscal general del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez-Zapatero. Este coruñés tiene 42 años y dos hijos fruto de su primer matrimonio. Es socio fundador del Despacho Conde-Pumpido & de Porres Abogados, ubicado en Madrid y en Málaga. Fue el antiguo abogado encargado de defender a Rafael Amargo por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal. El pasado mes de junio, fue galardonado con el premio Toga De Oro de la Excelencia Jurídica.