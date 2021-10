«Familia hoy habéis visto mis últimas palabras dando explicaciones», ha contado a través de su cuenta de Instagram.

No es ningún secreto que Kiko Rivera no atraviesa un buen momento. El hijo de Isabel Pantoja lleva meses arrastrando problemas familiares, asuntos de la herencia de su padre aún sin resolver e importantes conflictos con los distintos miembros del clan. Tras protagonizar un monumental contra le prensa que durante los últimas semanas se ha congregado en las inmediaciones de su casa en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, ha tomado una importante determinación.

«Familia hoy habéis visto mis últimas palabras dando explicaciones», ha contado a través de su cuenta de Instagram. Ha subrayado que no «volverá a hablar del tema». Su firme decisión es la siguiente: «Voy a seguir mi camino y seguir mi verdad porque la verdad solo tiene un camino». Concluye con estas palabras: «De mi boca y mis redes no volverá a salir nada del tema».

Una importante decisión tras hacer partícipes a sus seguidores que no estaba llevando nada bien la presión mediática. Incluso arremetía contra una reportera del programa ‘Socialité’. “Sois una pesadilla de cojones”, le decía al mismo tiempo que grababa algunas imágenes desde el balcón de su casa a escondidas. «Insultaré todo lo que quiera. Quien no esté de acuerdo que coja y se marche. Si ellos me graban a mí yo también les voy a grabar. Tengo la conciencia tranquila».

La familia Pantoja lleva meses en el ojo del huracán. Ha sido un periodo de gran exposición que arrancó cuando Kiko Rivera realizó las duras confesiones contra su madre en el programa de televisión ‘Cantora, la herencia envenenada’. Desde entonces se rompieron los lazos entre madre e hijo. La reciente muerte de doña Ana, la madre de la tonadillera, fue un punto de inflexión en el que ambos se reencontraron tras más de un año separados y prometieron resolver ciertos asuntos pendientes.

La entrevista de Teresa Rivera

Después de guardar silencio durante 37 años, Teresa Rivera se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ donde ha confesado el motivo real que provocó su mala relación con la tonadillera. Una supuesta deslealtad de la artista hacia ‘Paquirri’ que nunca le contó. «Lo estaba engañando. Mi hermano sí me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma».

Una realidad que conoció a través de una tercera persona a la que da total credibilidad. «Me dio miedo contárselo, estaba a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó. Jamás pensé en contárselo a Isabel. A mí esta historia me sentó muy mal porque era mi hermano», explicó durante la entrevista.