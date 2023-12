Todos los detalles del piso que ha vendido Isabel Pantoja en Fuengirola: precio de venta e historia curiosa

Isabel Pantoja poco a poco ve cómo se merma su patrimonio. ¿El motivo? Las continúas deudas que arrastra con Hacienda, lo que le ha llevado a que alguna de sus propiedades esté embargada. Es esta difícil situación la que le ha llevado a deshacerse de su piso de Fuengirola, un fantástico ático situado en el centro de esta ciudad malagueña y que, sin duda, le ayudará a ponerse al día con la Agencia Tributaria. O al menos a estar más cerca de ello. Ha sido 23 años después de comprarla cuando ha vendido la única parte de esta casa que le quedaba y es que el año pasado por estas mismas fechas vendió la otra. Se trataba de dos áticos independientes que ella unió para tener una casa de 200 metros cuadrados, la cual ha vuelto a separar para su venta. Si bien llegó a pedir en su día casi 1 millón de euros por ella, fue meses después cuando hizo una importante rebaja en el precio de la misma: hasta 300.000 euros menos. No imaginó entonces lo mucho que esta cifra descendería al estar ahogada por las deudas.

El precio final por el que Isabel Pantoja ha vendido el ático de Fuengirola

En el mes de enero de 2022 se desprendió de la letra B, que salió a subasta por un precio inicial de 200.000 euros. Eso sí, se vendió por 126.000 y una deuda de 64.000. Ahora, casi un año después, ha logrado vender la otra parte que le quedaba pendiente, el ático de la letra A, tal y como avanzó el periodista Antonio Rossi. Una inyección de dinero líquido que le ayudará a solventar parte de su situación y a cancelar deuda, aunque no es tanto como se podría imaginar. Según se ha revelado se ha llegado a un acuerdo de 275.000 euros, cantidad que acaba de salir a la luz.

Según Lecturas, Isabel Pantoja ha sido convencida por el propietario de la letra B para hacer una venta conjunta y vender los dos áticos intentando conseguir una mayor oferta. Fue el pasado 19 de diciembre cuando la venta se hizo efectiva ante un notario, siendo poco después cuando hasta tres camiones han vaciado las viviendas. Todo lo que quedaba pendiente de un inmueble del que Isabel tiene buenos recuerdos y que ya ha dejado de estar a su nombre.

¿Qué se sabe de la casa que ha vendido Isabel Pantoja en Málaga?

Esta vivienda, hecha por completo a su medida, estaba compuesta de dos pisos anexos que ella adquirió y que reformó por completo. Los dos áticos juntos sumaban más de 200 metros cuadrados y tienen un ascensor en el salón principal, cuatro habitaciones, cuatro baños y una espectacular terraza acristalada, lo que obligaría al nuevo propietario a una nueva reforma si de nuevo quisiera separarlos. Un piso muy céntrico que está situado en la tercera planta de un edificio que está tan solo a 80 metros de la playa y en el que en su día su hija Isa Pantoja llegó a barajar como domicilio. Finalmente no fue posible. "Pensé en un momento de vivir allí pero finalmente no se dio la opción. Ella siempre me ha dado las llaves y yo he podido ir de vez en cuando, vacacionalmente", explicó la hija menor de la artista.