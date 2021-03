Alma Cortés Bollo ha encontrado el momento perfecto para disfrutar de un fin de semana de relax y desconexión. La hija de Raquel Bollo ha pasado una dura etapa de exámenes para pasar el primer cuatrimestre de uno de los cursos de Derecho, carrera que estudia desde hace años. La joven ha encontrado el momento para hacer las maletas y salir de Sevilla. Esta decisión ha levantado polémica, ya que actualmente no está permitido en Andalucía viajar entre provincias si no es con una justificación.

La ‘influencer’ ha hecho las maletas para viajar hasta Sierra Nevada, en Granada, y cumplir así con una de sus aficiones, el snow. Aunque no domina todavía la técnica, quiere poner en práctica lo que ha estado aprendiendo durante los últimos meses y se ha ido hasta la nieve para hacerlo.

A pesar de lo que muchos le han hecho saber a través de las redes sociales, lo cierto es que está permitido viajar hasta Sierra Nevada si llevas el forfait comprado. Esto es lo que vale como salvoconducto para viajar, por lo que todos los que han puesto en duda su viaje de fin de semana, están equivocados. La han acusado de saltarse las restricciones de covid, pero cabe de destacar que tiene una razón justificada para haber hecho este viaje.

Así lo dejó claro la Junta de Andalucía a principios del mes de febrero. La Junta de Andalucía apostó por la flexibilidad en la tercera ola para atemperar los efectos económicos de la pandemia. De esta forma Sierra Nevada volvió a acoger unos días después a esquiadores de otros municipios andaluces.

Se volvió al escenario del mes de enero y a las medidas publicadas en el BOJA por la Junta a comienzos de ese mes, cuando se salvó a Sierra Nevada del cierre entre las provincias siempre y cuando se comprara previamente un forfait, que era el único salvoconducto para poder moverse por el territorio andaluz.

La joven ha cogido su coche desde Sevilla para pasar unos días en la nieve. Ella misma ha contado en las redes sociales cómo se lo ha pasado. Y es que Alma ha estado practicando el snow durante todo el día, pero después de varias horas, notaba el cansancio. Eso le llevaba a parar, momento en el que aprovechaba para descansar y disfrutar de la nieve que ha caído estos días en Sierra Nevada.

Además, no ha dudado en compartir con sus seguidores las consecuencias de todas las caídas que ha sufrido durante el fin de semana. Y es que la joven tiene todas las piernas llena de moratones: «Me duelen mucho las rodillas. Mi cerebro contesta: ‘Claro, te has caído 82747383737 veces'».

Todo hace indicar que acudió a la ayuda de su madre para poder irse de viaje de fin de semana. Y es que su hija no aparece en ninguna de las publicaciones que ha compartido, por lo que podría haber aprovechado para dejarle a la pequeña a Raquel Bollo, que por supuesto estaría encantada de estar con su nieta.

Alma Cortés ya le dedicó unas bonitas palabras a su madre. Aunque no es muy habitual en ella contar ciertos aspectos de su vida privada, en esa ocasión hizo una excepción y le regaló una dedicatoria preciosa: «Te amo con todo mi ser, el cual me distes tú. La vida no me ha podido regalar una mejor madre, lo tienes todo ❤️ Sabes que para mi eres la persona fundamental en mi vida y para nuestra personita pequeña también porque no tiene una madre, contigo ella tiene dos», le hizo saber.