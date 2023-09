Desvelan el incidente violento de Daniel Sancho por el que tuvo que mediar Rodolfo Sancho

Los entresijos de la vida de Daniel Sancho continúan siendo desvelados, y con la reciente emisión del programa "Crimen en Tailandia: Caso Daniel Sancho" en La Sexta, han surgido más revelaciones. Antes de ser detenido en Tailandia por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta y de ganarse la vida como chef, el hijo de Rodolfo Sancho pensó en dedicarse al tenis profesional. Su impresionante condición física lo llevó a entrenarse de manera rigurosa en un club de tenis. Sin embargo, cuando el equipo de periodistas se acercó al club buscando información sobre su estancia allí, se encontraron con un muro de silencio. La dirección del club optó por mantener la privacidad, no compartiendo ninguna información relacionada con Daniel.

Mucho éxito con las mujeres

Sin embargo, los socios del club demostraron tener una postura diferente. Muchos decidieron compartir las experiencias que tuvieron con Daniel Sancho en las canchas. Por un lado, hay quienes lo describen con afecto y admiración. Se refieren a él como una persona carismática. Además, destacan su atractivo físico y habilidades en el tenis, características que sin duda le hacían destacar. Daniel disfrutaba de una vida muy cómoda en Madrid y lo mismo sucede ahora que se encuentra detenido en Tailandia.

Sin embargo, no todos recuerdan a Daniel Sancho con tanta estima. Otros socios aseguran que, más allá de su carisma, también mostraba rasgos de arrogancia. Según estas personas, Daniel podía ser bastante conflictivo. Su éxito con las mujeres y su actitud a veces desafiante parecían desatar tensiones en el club. De hecho, un socio, que ha preferido mantener su anonimato, ha compartido que tuvo varios enfrentamientos con Daniel, insinuando que no eran casos aislados, sino más bien una tendencia más frecuente de lo que podría parecer de su comportamiento.

Altercados violentos

"Me encontré en medio de una situación un tanto incómoda con él", comienza el socio anónimo. "Estaba en el gimnasio del club y Daniel estaba haciendo bastante ruido. No le pareció que el chico tuviera un comportamiento adecuado, así que decidió llamarle la atención. Según el testimonio, la respuesta de Daniel no fue la mejor. En lugar de disculparse o rebajar el tono, se encaró de forma poco amistosa.

El socio continúa: "La dirección del club tuvo que intervenir. Pero lo que más me sorprendió fue que, en lugar de tranquilizarse o tratar de resolver la situación de forma civilizada, Daniel optó por enfrentarse a mí directamente. Honestamente, me dejó una impresión de que era un maleducado". Al actor Rodolfo Sancho no le quedó más remedio que intervenir en este asunto.

Expulsado del club

Pero ese no fue un hecho aislado. Al parecer, Daniel Sancho tuvo un altercado similar con otro miembro del club. "He oído que llegaron al punto de expulsar a Daniel por unos meses. Lo que me ha sorprendido, ya que en el club no es algo que se tome a la ligera. Es una medida excepcional y no es común ver ese tipo de sanciones. Pero, en su caso, parecía necesario", concluyó el testigo.