6 Carmen Borrego pesa 58,100 kilos

Carmen Borrego, a pesar de no estar de acuerdo al comienzo de subirse a la báscula públicamente, lo hizo y sabemos cuál es su peso. El resultado no le hizo ni pizca de gracia y aseguró que pesaba más sin los zapatos que con ellos. Y es que Carmen pesa 58,100 kilogramos. Mila Ximénez restó importancia al peso y soltó: “Carmen está super delgada”. Y es que es cierto que a mitad de la tarde no es la mejor hora para subirse a la báscula.