Rocío Carrasco se ha sentido muy apoyada en el homenaje que este martes ha realizado a su madre en el WiZink Center de Madrid, bajo el título: ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado‘. Sobre el escenario se dieron cita las mejores voces femeninas de nuestro país, que cantaron los grandes éxitos de la ‘voz de España’ con motivo del Día de la Mujer y como forma de utilizar la cultura como motor de cambio social en cuestiones de feminismo. Si suele decirse desafortunadamente que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso podemos afirmar que detrás de Rocío Carrasco está Fidel Albiac. Su marido no se ha separado de su vera durante su lucha contra sus propios demonios, tampoco tras romper su silencio y contar su verdad y tampoco ahora que tocaba la ocasión de cantar a viva voz por Rocío Jurado en un homenaje de lo más significativo.

Vídeo: Europa Press

¿Dónde estaba Fidel Albiac durante el homenaje a Rocío Jurado? Pues no muy lejos. A pesar de que el marido de Rocío Carrasco no quiere convertirse en protagonista de la noticia y se siente más cómodo adoptando un discreto segundo plano, lo cierto es que ha estado al pie del cañón preocupándose personalmente de que el concierto fuese un éxito, aunque la venta de entradas se resintió y no lograron colgar el cartel de ‘completo’. Pese a ello, Rocío Jurado estaría orgullosa del trabajo realizado y la fiesta grande que supuso el concierto homenaje, donde su hija realizó un reivindicativo alegato a favor de la igualdad de géneros, además de cantar las canciones de su madre, bailar con sus amigas y disfrutar de un día muy especial, en el que no pudo faltar Fidel Albiac.

Aunque Rocío Carrasco tuvo que posar en solitario en el photocall, Fidel Albiac sí estaba entre bambalinas apoyándola en su gran noche. Tampoco se le vio durante el concierto y es que la hija de la homenajeada ocupó una de las primeras plazas del concierto y a su vera estaba Terelu Campos, pero ni rastro de su marido. El vídeo que acompaña a estas líneas desvela el misterio sobre qué andaba haciendo Fidel Albiac durante el espectáculo y por qué no estuvo al lado de su mujer en tan importante cita. En su lugar, se encargó de recibir a muchos de sus amigos en una de las puertas del WiZink Center de Madrid, hablando constantemente por teléfono y preocupándose de que todo estaba en su sitio y salía según lo previsto. Vea el vídeo y descubre lo que hizo realmente Fidel Albiac mientras Rocío Carrasco homenajeaba a su madre rodeada de sus amigas y artistas de primer nivel de nuestro país.

