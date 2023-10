El pasado fin de semana, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, dio el 'sí, quiero' a su prometido, el empresario venezolano Danilo Díaz. La ceremonia, que tuvo lugar en en la finca medieval Il Borro (Arezzo), en el corazón de La Toscana, reunió a los seres queridos de la joven. Entre ellos, cómo no, estaban sus padres, el 'Sol de México' y la que fuera su fugaz pareja décadas atrás: Stephanie Salas. Ha sido la orgullosa madre la que ha compartido imágenes inéditas del enlace. Fotos que muestran la felicidad de una ceremonia emotiva y lujosa a partes iguales. No se pierdan el álbum no visto hasta ahora de la boda...

"Sólo una madre puede explicar este momento. Te amo", señala Stephanie Salas. La madre de la novia es prácticamente una desconocida en España, pero en un país natal, México, es toda una celebridad. Procede de una saga de artistas de prestigio. Su madre es la también actriz Sylvia Pasquel, y su padre es el músico Mike Salas. También su abuela es famosa: es la legendaria actriz Silvia Pinal. Por cierto, la bisabuela de Michelle, de 92 años, está delicada de salud y por este motivo no pudo tomar un avión rumbo a Italia para asistir al enlace.

Hasta el momento, Michelle Salas, la gran protagonista del pasado fin de semana, no ha compartido imagen alguna del día en que se convirtió en una mujer casada. Probablemente, en los próximos días publique instantáneas del enlace. Una fiesta que los novios han querido que tenga un carácter muy familiar, pero del que se ha hablado en el mundo entero. Y es que no todos los días se casa una hija de Luis Miguel, quien hizo un parón en su gira por el continente americano para acompañar a la influencer en este día tan especial. Uno en el que estuvo presente Paloma Cuevas, pareja del cantante. El papel de ambos en la ceremonia fue muy discreto. Tanto, que el artista decidió no ofrecer actuación alguna en el enlace: no quería robar protagonismo a su hija mayor.

Son días de enorme felicidad para Michelle Salas, quien ha formalizado su relación con el amor de su vida. "El amor es la fuerza más poderosa que existe en la tierra así que mi gran día es un tributo a eso; un tributo a la mujer en nuestro tiempo y nuestra época", ha contado a la revista Vogue. En ella ha dado detalles también de los tres vestidos de novia que lució en su boda: uno de ellos, diseñado por la firma italiana Dolce&Gabbana e inspirado en el diseño que lució Grace Kelly en su enlace con Rainiero de Mónaco en 1956.