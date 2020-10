La hija de Isabel Pantoja ha empezado con su puesta a punto antes de su boda y ha empezado con ponerse labios. Este es el antes y el después.

Chabelita Pantoja está en su mejor momento y no ha dudado ya en empezar a prepararse para su gran día. Aunque por ahora no sabe la fecha de su boda con Asraf Beno, lo que está claro es que no puede estar más feliz e ilusionada con la pedida sorpresa que le organizó el míster en Medina Zahara. Una pedida de la que habló hace apenas unos días: «No llevo el anillo porque me queda grande. Lo estoy mandando a arreglar. Es de oro blanco, sencillo, un solitario con un brillante», decía feliz.

Pues bien, cuando está contando los días para celebrar esta boda -aún no sabe qué tipo de ceremonia hará-, la hija de Isabel Pantoja sí que ha empezado a someterse a algunos retoques estéticos. «Hace dos semanas tenía un herpes y los labios agrietados. Según el doctor me salen por tener las defensas bajas y no encuentro remedio para que se me quiten», empezaba diciendo mostrando cómo tenía los labios.

Pero ahora que se le ha ido el herpes, Chabelita ha optado por ponerse ácido para iguarlos. De esta forma, empieza a someterse a algunos retoques y así comprobar cómo se ve. Para su boda podría hacer lo mismo y así verse mucho mejor: «Como ya se me han quitado, me pude poner ácido para iguarlos, ya que siempre el lado de la «herida» se me hincha más (lógica pura)».

Este es el antes de someterse a un tratamiento para ponerse labios

Después de hacerse el tratamiento de labios, Chabelita confesaba que también se ha tocado la nariz. Ahora se lleva mucho el pincharse ácido hialurónico en la nariz para ponerla más fina y eliminar las facciones más rudas. Es una manera de verse mejor sin la necesidad de someterse a una operación como es la rinoplastia.

Pues la joven ha querido verse mejor en las cámaras de televisión y en sus instantáneas y vídeos de Instagram. Decidida ha mostrado el resultado no solo del retoque de labios, también del perfil de cara que se le ha quedado tras tocarse la nariz. Y la diferencia es increíble.

Así se le han quedado los labios tras el retoque

El perfil de Chabelita es muy diferente tras retocarse la nariz

Unos retoques que le veremos, seguramente, en su boda con Asraf Beno. Ella misma contaba algunos detalles de cómo fue la pedida: «Alguien se adelantó porque fue en un sitio público. No lo he visto. No me acuerdo de todas las palabras que me dijo Asraf porque estaba muy nerviosa. Me dijo que me quería y que era la mujer de su vida. Quería hacer un vídeo andando y pensé que no iba a hacerlo. Grabó mi amiga. Le dije que sí al momento. Me resultaba súper emocionante, porque me quiero casar. He hablado aquí mil veces, pero yo no quería insistir», explicaba todavía sin creerse lo que vivió.