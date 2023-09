Son muchas las presentadoras que han aprovechado su presencia tanto en televisión como en redes sociales para rendir tributo a María Teresa Campos. Era a primera hora de esta mañana cuando se daba a conocer la muerte de la emblemática periodista a los 82 años de edad, lo que ha hecho que el ámbito de la comunicación nacional se pusiera de luto. Es por ello que Mercedes Milá no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de su cuenta de Instagram, la cual se ha convertido en su escaparate favorito a la hora de pronunciarse sobre los temas más candentes de la actualidad social, para homenajear a su compañera de profesión.

La que fuera maestra de ceremonias de ‘Gran Hermano’ ha compartido con sus más de 300.000 seguidores una tierna instantánea junto a la madre de Terelu Campos para después escribir un bonito discurso: “María Teresa Campos se reía de su sombra. Acertaba en sus juicios. Que yo sepa, nunca se dejó atropellar. Aprendió de las personas que aceptaron pasar por sus manos. Dio oportunidades a muchos compañeros cuando empezaban. La gente la quería, la respetaba. Incluso los que presenciaron sus cabreos históricos, la entendían”, comenzaba explicando.

Mercedes Milá, a corazón abierto al hablar de María Teresa Campos

Lejos de dejar ahí su testimonio, la de Esplugas de Llobregat ha continuado ensalzando la labor de María Teresa en la pequeña pantalla: “María Teresa Campos se ha llevado un cachito de todos nosotros en su alma. Ella tenía tanto en cuenta a la gente que siempre trabajó en su nombre. Cuando Paolo Vasile, que la valoraba tanto, le dijo que no podía seguir trabajando en televisión, fue como si dictara su sentencia de muerte. Hablamos. Me dijo que estaba disgustada, que tenía cosas que contarme, que quería seguir. Eso fue lo que me dijo pero no tuvimos oportunidad de compartir esas penas; porque fueron penas que le hicieron daño; todos lo sabéis”, ha seguido.

Para poner el broche de oro a su emotivo mensaje, Mercedes Milá ha recalcado el cariño que tuvo y que sigue sintiendo hacia la matriarca del clan Campos: “Hoy se ha ido para no volver. Nos faltará. Les faltará a Carmen y a Terelu, a su nieta Alejandra, a tantos que han estado pendientes de ella hasta el final. A todos vosotros os envío cariño y consuelo y un abrazo inmenso. ❤️”, ha finalizado, en un comunicado que en cuestión de instantes ha reunido más de 20.000 “me gusta” como el de María Patiño, Sara Carbonero, Ana Obregón o Anabel Pantoja, entre otros rostros conocidos.