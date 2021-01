Vicky Martín Berrocal utiliza sus redes sociales como escaparate para mostrar cómo es su día a día. Una vida de lujo que repasamos ahora al detalle.

Para Vicky Martín Berrocal el 2020 ha sido un año de cambios. Además de recibir grandes noticias en el terreno profesional, para la diseñadora de moda ha sido un año increíble, ya que decidía dar el paso de abandonar Madrid como su lugar habitual de residencia para empezar una nueva etapa en Portugal, de donde su su pareja. Allí lleva ya unos meses instalada.

Pero Vicky Martín Berrocal solo ha cambiado su lugar de residencia, porque lo cierto es que sigue viajando con frecuencia a Madrid, donde tiene que cumplir cada semana con algún compromiso profesional. Además, allí vive su única hija, Alba Díaz, con la que tiene una relación estupenda. Son inseparables, por lo que no pueden estar mucho tiempo sin verse.

Sin ir más lejos, estos días de Navidad, la joven, acompañada de su tía, Rocío, y su abuela, han viajado hasta Portugal para pasar allí los días de fiestas. Vicky las ha recibido con los brazos abiertos y allí se han juntado no solo con Joao Viegas, el novio de la diseñadora de moda, también con algunos miembros de la familia del empresario portugués.

Navidad en Portugal, hasta donde ha viajado su las mujeres de su vida

Un éxito personal y profesional que ha continuado cuando hace unos días Vicky Martín Berrocal se enteraba de que llegaba al millón de seguidores en Instagram. Llegar a este número de fans en el perfil de esta plataforma significa mucho para los rostros conocidos, ya que esto les permite recibir ofertas de trabajo como imagen de diferentes marcas de moda o de productos de belleza.

Pero no es lo único para lo que Vicky Martín Berrocal utiliza las redes sociales. Y es que para ella es un lugar para promocionar sus nuevos retos profesionales, como su marca de moda, así como para mostrar aspectos de su vida personal: sus reencuentros con la familia, con su hija, sus viajes, sus cenas… En definitiva su vida de lujo.

Y es que Vicky Martín Berrocal no duda en mostrar lo bien que se lo pasa. No para de viajar de Portugal a Madrid, y viceversa. Comidas y cenas en restaurantes increíbles, la ropa que luce en cada una de sus apariciones es en su mayoría de firmas de lujo, algo que pasa también con sus bolsos. No duda en hacer viajes a lugares increíbles (eso cuando se podía viajar con libertad, antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas).

Viajes de ensueño cuando se podía viajar con libertad

Esto es lo que precisamente hizo hace unos años, cuando viajó con las mujeres de su vida (como ella llama a su madre, su hermana y su hija) a las Bahamas durante la Navidad de 2015. La diseñadora de moda lo disfrutó muchísimo y hace unos días quiso recordar lo bien que se lo pasó con una foto de ella misma disfrutando de un rato de sol en traje de baño en la orilla de una playa paradisíaca.

«Tierra trágame y escúpeme en esta playa!! Por pedir que no quede 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #navidades2015 #Bahamas Buscando en el baúl de mis recuerdos…», escribía junto a la imagen. Vicky estuvo acompañada, entre otras personas, que eran su madre y su hija, Alba Díaz, de su hermana Rocío, que no ha dudado en comentar la foto al ver a su hermana. «La mejor navidad de mi vida fueron!!!! Las recordaré siempre!!!!! Las 4 juntas y sin nadie más… ❤️», escribía convencida de que fueron unos días estupendos.

En definitiva una vida de lujo que no duda en mostrar en Instagram, que se ha convertido en un escaparate de cómo es su día a día. Y aquí algunas fotos que así lo demuestran: