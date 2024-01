El desolador cumpleaños de Rodolfo Sancho: refugiado en Fuerteventura y con su hijo en la cárcel

Este domingo 14 de enero el actor Rodolfo Sancho afronta uno de sus cumpleaños más difíciles de su vida. El intérprete de 'El ministerio del tiempo' cumple 49 años en un momento de lo más desolador para él y su familia, ya que su hijo Daniel Sancho se encuentra en la cárcel en Tailandia acusado del asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Si bien este día tendría que ser un motivo de celebración para Rodolfo Sancho, será una efeméride de lo más amarga.

Rodolfo Sancho pasará su cumpleaños en la intimidad de su casa con su mujer y su hija

El actor lleva una vida y una carrera bastante discreta. Aunque el caso de su hijo lo volviese a colocar en el foco mediático, siempre ha llevado sus asuntos privados de una manera muy reservada. Es por eso que este cumpleaños también lo pasará así, en la intimidad de su casa en Fuerteventura, en la exclusiva urbanización de El Corralejo, y junto a su esposa Xenia Tostado y su hija Jimena. A pesar de que llevaba una vida tranquila en la isla, ahora se encuentra a medio camino entre España y Tailandia para visitar con frecuencia a su hijo en la cárcel y así poder preparar de la mejor manera su juicio.

Rodolfo Sancho cumple 49 años en un momento de lo más crucial en su vida, sobre todo preocupado por el futuro de su hijo, que el próximo nueve de abril tendrá que declarar en el juicio por el asesinato del cirujano. Además, todavía consternado por las últimas noticias del caso, ya que esta última semana ha vuelto a saltar a la palestra mediática debido a que los abogados del chef han denunciado "irregularidades" durante las primeras semanas de su detención. Así las cosas, el equipo de la familia Sancho se encuentra enfocado en traer de vuelta a Daniel a España y evitar que sea condenado a pena de muerte.

Por si fuera poco, el intérprete de 'Hospital central' también ha tenido que hacer frente al reencuentro con su ex pareja y madre de su hijo, Silvia Bronchalo, con quien la relación se ha vuelto tensa. A pesar de que estos últimos meses han sido especialmente duros para Rodolfo Sancho, el actor no se ha detenido en sus proyectos profesionales. De hecho, su serie 'El Zorro' se estrenará en Amazon Prime el próximo 25 de enero, además de que su película 'Un paseo por el Borne' se ha reprogramado para 2024. No contento con ello, también ha creado la productora, Intrepidus Entertainment SL.

