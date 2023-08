A pesar de ciertos rumores recientes, Jessica Bueno sigue radiante y enamorada. Las alertas sobre su relación con el empresario Pablo Marqués se encendieron hace una semana, cuando ambos eliminaron sus fotos compartidas en redes sociales. Este tipo de acciones en la era digital suelen interpretarse como un indicativo de ruptura, dada la relevancia de estas plataformas en las vidas de los famosos.

Los seguidores de la modelo notaron, hace tiempo, que la pareja cada vez comparte menos momentos juntos y la pregunta empezó a flotar en el aire: ¿Se ha esfumado la chispa o simplemente han decidido mantener su amor lejos de las miradas del público para solucionar cualquier desacuerdo en la intimidad?

No obstante, durante la reciente celebración de su 33 cumpleaños, Jessica Bueno ha despejado todas las dudas al respecto. La celebración, realizada en su domicilio de Los Morales, contó con la presencia destacada de Pablo Marqués, quien llegó con un entusiasmo que no pasó desapercibido. Su presencia y su actitud con Jessica confirman que ambos continúan siendo pareja, enfrentando juntos cualquier obstáculo.

Para sellar esta confirmación, en redes sociales ambos se han dejado ver nuevamente afectuosos. “Muchas felicidades, mi Jess. Que lo sigamos celebrando así de bien”, comentaba él en una de las publicaciones de la modelo. Y Jessica no se quedó atrás, respondiendo con un tierno: “Muchas gracias, mi Pabli”.

En su reciente publicación en sus redes, Jessica Bueno destacó su cumpleaños con fotos al lado de sus hijos, Jota y Alejandro, fruto de su relación anterior con el futbolista Jota Peleteiro. Pablo, su actual pareja, aunque presente, eligió mantener un perfil más bajo, especialmente después de la reciente controversia virtual. Sin embargo, queda claro que ambos continúan escribiendo su historia de amor, desmintiendo cualquier especulación de una separación.

Ruptura complicada con Jota Peleteiro

La modelo y ahora empresaria empezó su relación con Pablo Marqués pocos meses después de su inesperada ruptura del ex futbolista Jota Peleteiro. Durante unos meses, la expareja vivió inmersa en una guerra personal con ataques muy duros a través de las redes sociales. El ex futbolista llegó a publicar una fotografía de Jessica y Pablo cenando y escribiendo este reproche: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

A principios de agosto, Jessica se marchó unos días al Caribe acompañada de sus mejores amigos. Fueron días llenos de baños en playas de ensueño y cenas al atardecer y también de sesiones de baile improvisadas. “Lo divertido del camino es perderse con los amigos”, dice la modelo a sus seguidores.

1 de 6 La fiesta tuvo lugar por la tarde en casa de Jessica 2 de 6 Aperitivo en la celebración del 33 cumpleaños de Jessica Bueno. 3 de 6 El vino no podía faltar en la fiesta. 4 de 6 La fiesta continuó en la piscina con las amigas con las que Jessica viajó a Santo Domingo. 5 de 6 Su casa de Los Molares es el refugio que comparte Jessica con sus amigos. 6 de 6 Los hijos de Jessica también felicitaron a mamá por su 33 cumpleaños.