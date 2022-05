Este lunes se desvelaba que Pipi Estrada se habría embolsado la friolera cantidad de 8.000 euros mensuales por sus apariciones en televisiones. A pesar de esto, el colaborador de televisión no había pagado su deuda a Terelu Campos, que actualmente asciende a los 48.000 euros. A pesar de que todos nos quedamos bastantes impactados por el sueldazo que ganaba cada mes, en menos de 24 horas después hemos descubierto lo deslucido que le queda una vez que Hacienda le embargue su parte correspondiente por sus deudas para pagar a su ex. Tal y como ha asegurado Pipi, a él le embargan nada más y nada menos que el 80% de su salario y de cada una de sus apariciones públicas.

A Pipi Estrada le quedan solo 150 euros tras el embargo de Hacienda

El periodista deportivo ha vuelto a ‘Sálvame‘ y lo ha hecho pisando fuerte y cargando contra su ex, Terelu Campos. Sin embargo, eso le está jugando una mala pasada y este martes se ha encontrado con un cobrador del frac que le pide que le pague la deuda íntegra a la hija de María Teresa. Una deuda que, como hemos dicho anteriormente, asciende a los 48.000 euros. «Llega mi nómina, llega mi nómina del Deluxe, llega mi nómina del diario y de esa me quedan el 80%. Yo tengo el 80% que me han quitado el Deluxe del pasado viernes, uno que hice en el 2010 también lo cobró Terelu», ha contado Pipi Estrada.

Minutos después, el presentador del programa ha revelado la cantidad que le queda a Pipi Estrada después de ese embargo. «Voy a decir una cosa que a él no le va a gustar. Pero yo sé que después de todo lo que le quitan yo sé por cuanto le queda la colaboración. Por cuatro duros», ha comenzado diciendo. «Yo me quedo a la luz de Valencia, que cuando me lo han dicho se me han caído los palos del sombrajo», ha dicho el periodista. «A Pipi Estrada después de estar cuatro horas aquí, más lo que viene y tal cual se le quedan, cada uno que valore si es mucho o poco, en 150 euros. Después de todo lo que le raspan«, ha revelado. Algo que el propio Pipi ha confirmado.

El presentador le debe 48.000 euros de su deuda de 75.000

El periodista deportiva ha hecho una tajante declaración: «Yo lo voy a pagar pero voy a hacer muchos Pipis-Terelus«. Está claro que diez años después de que le debiera dinero a la hija de María Teresa después de perder una demanda interpuesta por ella que ascendía a 75.000 euros. Le puso una querella al colaborador de ‘El chiringuito de Jugones’ después de que él narrara a través de diversas entregas cómo era su vida íntima con la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, ya habría pagado parte y ahora le quedarían 48.000 euros. Terelu Campos también demandó a la revista, quien ya habría pagado su deuda. Así lo confirmo ella hace unas semanas: «Interviú también fue condenada y me pagó. Y quiero que conste que no fue un intercambio de cromos. Primero ellos me pagaron lo que la Justicia impuso y luego negociamos mi portada».

