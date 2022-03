Fue el pasado 11 de enero cuando Desirée Cordero confirmó que había roto su relación con Mario Casas. Su romance, destapado por SEMANA en exclusiva, apenas ha durado un telediario. Pero la modelo ha encontrado ya el repuesto. Sí, está de nuevo ilusionada… y de otro guapísimo joven. Se trata de Alexander Calvo, un espectacular modelo que ostenta un reconocido título en su trayectoria. Fue finalista de Mister Internacional España 2021, lo que lo convierte oficialmente en el hombre más guapo del país, con permiso del actor gallego, por supuesto.

Lo cierto es que tras poner punto y final a su breve idilio con el protagonista de películas como ‘Palmeras en la nieve’ o ‘Bajo la piel del lobo’ se rumoreó que Cordero estaba saliendo con un italiano. Pero ahora el corazón de Desirée Cordero late con fuerza por una belleza patria. El responsable de subirle el ritmo de sus pulsaciones no es un personaje conocido en la crónica social, pero tiene su pequeña legión de seguidores en Instagram. Más de 15.000 usuarios de esta red social siguen de cerca los pasos de Alexander Calvo, de 25 años, aficionado a subir numerosísimas fotografías exhibiendo su torso y su más que tonificada musculatura.

La ex de Mario Casas ha cambiado un guapo por otro. Su nuevo amor, del que ya ha compartido fotos en las redes, no solo comparte imágenes de su físico. También aporta su imagen a nobles causas. Hace unos días animaba a sus ‘followers’ a participar en tareas como la protección y el rescate animal. «No soy de sonreír en fotos si no hay motivo, pero cuando uno está feliz y a gusto sale sola y creo que estás fotos son la viva imagen de ello. Lo que me aportan no tiene precio», decía en su perfil. «Os animo a todos a que viváis lo que es echar una mano en la labor que sea, creo que no hay nada mejor que predicar con el ejemplo y con un poquito que hagamos todos se consiguen muchos cambios».

Fue este verano cuando SEMANA contó en exclusiva que Mario Casas y Desiré Cordero habían iniciado una relación sentimental. Estaban ilusionados y, aunque no llegaron a hablar públicamente de su idilio, parecían felices el uno junto al otro. Tras decidir tomar rumbos separados, ninguno de los dos ha explicado los motivos por los que han roto. Su historia de amor ya forma parte del pasado. Recientemente, Mario Casas viajó con toda su familia a Lanzarote, un viaje en el que se alojaron en un hotel de lujo en el que no hubo… y no se veía ni rastro de la maniquí.

