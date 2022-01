El deseo de Desiré Cordero para este 2022 desató los rumores acerca de su situación sentimental. La modelo sevillana pidió a alguien que la quisiera y que se quedara con ella, unas palabras que no hicieron otra cosa sino avivar una posible ruptura con Mario Casas. Pues bien, días después, esta vez para anunciar una buena noticia, ha contado que todavía no ha encontrado una pareja para convertirse en madre por primera vez, lo que viene a confirmar que ya no está con el actor. «No es un corderito. Ojalá ser madre, pero no es el momento ni encontré al padre aún», ha dicho la joven en sus stories. De este modo, da nuevos detalles sobre su romance con uno de los actores más guapos de nuestro país, aunque siguen siendo amigos, al menos en el universo 2.0. Actualmente ninguno de ellos ha marcado un unfollow, un detalle que desvela que su ruptura ha sido amistosa.

Fue este verano cuando SEMANA te contó en exclusiva que Mario Casas y Desiré Cordero habían iniciado una relación sentimental. Estaban ilusionados y, aunque iban poco a poco, lo cierto es que eran muy felices el uno junto al otro. No ha sido posible continuar, eso sí, se desconocen los motivos por los que han tomado la drástica decisión de tomar caminos por separado. Si bien se siguen intercambiando algún que otro ‘me gusta’, esta pareja ya forma parte del pasado y sin visos de que vuelvan a retomar su historia de amor. Fue hace tan solo unos días cuando Mario Casas viajó con toda su familia a Lanzarote, un viaje de lujo en el que no hubo ni rastro de la maniquí.

Aunque todavía se desconoce el proyecto que tanto cambiará su vida, sus seguidores han empezado a elucubrar. Una de las posibilidades que se baraja en un nuevo trabajo en televisión o una mudanza, dos grandes pasos que, a buen seguro, cambiarían mucho su vida. Ella todavía solo ha dejado alguna pista y ha confirmado los nervios que le provoca esta situación, un sentimiento al que se une también el miedo. Está feliz y será pronto cuando cuente el giro de 180 grados que dará su vida próximamente, por lo que estaremos muy atentos a su transformación vital.

Mario Casas no llegaron a publicar ninguna foto juntos durante su relación. Preferían vivir su amor lejos de las redes sociales y sin la mirada de curiosos, aunque acudían públicamente a bares, donde se besaban o continuaban con su rutina diaria. Ejemplo de ello cuando fueron fotografiados mientras salían de hacer la compra, un instante en el que se les pudo ver compenetrados. A pesar que de forma directa no ha hablado sobre Mario Casas, Desiré Cordero habló sobre el amor públicamente hace algunos meses. En aquel momento, seguían juntos y ella no podía esconder la felicidad que eso había provocado en su vida: «Creo en el amor para toda la vida. Soy súper romántica y me encanta, soy fanática del amor. Al final, por muchos palos que te de la vida, hay que seguir creyendo en el amor. Yo solo puedo decir que estoy súper feliz. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida y nada más”, comentó.

