«Ya está bien de linchar, de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mi», ha indicado la hija de Rocío Jurado.

A pocas horas de que se emita el esperado documental de Rocío Carrasco en Telecinco, poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el testimonio que la hija de Rocío Jurado compartirá con la audiencia. La madre de Rocío Flores saca toda su artillería pesada y narra cómo ha llevado durante todos estos años la ausencia de sus hijos y les lanza una desgarradora petición. De la misma manera, la hija de Pedro Carrasco se ha mostrado muy contundente a la hora de describir a su marido, Antonio David Flores, en el nuevo adelanto que ha mostrado ‘Socialité’.

Rocío Carrasco ha dicho basta y ha tomado la decisión de romper su silencio. Después de 25 años, la hija de Rocío Jurado contará su versión de los hechos. Ahora y no antes puesto que, según ella misma explica, ha llegado la hora de decir basta. «Ya está bien de linchar, de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mí. Es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona, creo que es algo que se lo debo a los míos», asegura en la entrevista previa al documental que ha emitido ‘Socialité’.

Con su relato, todos esperan que Rocío Carrasco cuente de una ver por todas el motivo que se esconde detrás del distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. Sobre ellos, la hija de Rocío Jurado ha insistido en que se ha mantenido en silencio durante tantos años para no hacerles daño. Reconoce que se ha perdido todo en lo que refiere a sus pequeños y va un paso más allá: «He perdido su amor, ¿te parece poco?«.

Rocío Carrasco insiste en que no ha hablado antes para hacerle daño a sus hijos y no duda en mencionarlos y desvelar su deseo de cara al futuro. «David, mi enano, es un ser feliz. Rocío no sé si va a sufrir o no. Me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores porque al final ellos son, han sido, víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran», habla de forma entrecortada.

Fidel Albiac, el corazón y la terapia de Rocío Carrasco

Asimismo, a pesar de no querer mencionarlo, Rocío Carrasco comenzará a narrar su desagarrador relato a partir del momento en el que conoció al que «muy a mi pesar» es el padre de sus hijos, Antonio David Flores. En el nuevo adelanto, la hija de Rocío Jurado ha tachado al colaborador de ‘Sálvame’ de ser un «egocéntrico y diabólico» y hace hincapié en que se va a encargar de demostrar toda su verdad.

Sobre el título del documental, Rocío Carrasco explica que hubo un momento en su vida en el que tocó fondo y fue entonces cuando se dio cuenta de que había muchas cosas que tenían que cambiar. Es por ello por lo que la madre de Rocío Jurado rompe su silencio para que se sepa su verdad. Rocío no tiene miedo y está dispuesta a todo. Para ello, reconoce que su marido, Fidel Albiac, ha sido una de las personas más importantes de su vida. «Fidel ha sido mi apoyo, mi terapia, ha sido un corazón abierto sin pedir absolutamente nada. Quién lo conozca, sabe que lo que cuento es verdad», sentencia.