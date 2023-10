La familia y amigos de Álvaro Prieto lloran su trágica muerte. El joven de 18 años era encontrado sin vida este lunes entre dos vagones de un tren de Renfe en la estación sevillana de Santa Justa. La Policía ya ha confirmado que murió electrocutado, tras subirse al techo de uno de los vagones y recibir una descarga eléctrica letal que propició el fatal desenlace. El fallecimiento del futbolista de la cantera del Córdoba C.F ha conmocionado a todo el país. No solo por su juventud, sino por la forma en la que fue localizado el cadáver, durante una emisión en directo del programa 'Mañaneros', presentado por Jaime Cantizano. El presentador tuvo que salir al paso y pedir disculpas tras difundir las terribles imágenes.

La tía de Álvaro Prieto se despide de él: "Tú jamás diste un partido por perdido"

"Nunca jamás pensé que en este capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta, Álvaro. España entera te llora. España entera te llora, España ha sido tu madre, tu padre, tu amiga. Y ahora España entera reza a tu familia, reza a tus amigos. Y es que tú jamás diste un partido por vencido. Por eso querías regresa a casa, sin hacer ruido. Sin preocupar a nadie", comienza relatando la mujer.

El programa 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana, ha sido el responsable de hacer pública la carta que la tía de Álvaro Prieto ha difundido a través de su cuenta de Facebook. La conmovedora misiva continúa, con la familiar del joven relatando los días que vivieron los Prieto cuando no se sabía nada de su paradero. "Cuatro días de dolor infinito. De unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos", escribe la tía.

El reconocimiento de la familiar del futbolista a los amigos de su sobrino: "Nos han dado una lección"

Una esperanza inicial que dio paso a la desolación más inmensa tras confirmarse que, efectivamente, el cuerpo encontrado entre los vagones de un tren de Renfe era el de Álvaro Prieto. Sin embargo, la tía del futbolista cordobés no ha querido hacer referencia al durísimo momento que está viviendo su familia desde entonces. En cambio, ha querido reconocer a los amigos de Álvaro su valentía y saber estar ante esta situación. "Esos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. Esos son tus amigos, Álvaro. ¡Y qué bien elegiste chaval!", continúa relatando.

"A mí que no me cuenten más que ellos no saben hacer bien las cosas. Que ellos no entienden de amor, que no saben llorar, que solo van a lo suyo y a vivir la vida. No, estos chavales no. Lo siento. Estos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. A presumir con orgullo de haber sido amigo de Álvaro Prieto", se despide la mujer, orgullosa de la elección de su sobrino en vida de haberse rodearse de buenas personas. Descansa en paz, Álvaro.