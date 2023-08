La desesperada petición de la portavoz de Rodolfo Sancho: "Está abatido"

Hace una semana, el pasado sábado 6 de agosto, Daniel Sancho confesaba ser el autor del atroz crimen perpetrado en Tailandia. Su padre, el reputado actor Rodolfo Sancho, emitía poco después un escueto comunicado en el que pedía "máximo respeto" por su hijo. Más tarde, volvía a romper su silencio para lamentar el "fallecimiento" de Edwin Arrieta. Ahora, el padre del chef ha contratado los servicios del Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás para que ejerzan de portavoces. A este respecto, este sábado, 12 de agosto, Carmen Balfagón ha actualizado el estado del que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo'.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo contrataron los servicios del Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás después de que recibieran varios mensajes en los que se les decía que los dos abogados defendían que detrás del caso había algo más y que Daniel Sancho no habría podido cometer los hechos solo. A este respecto, también van ejercer como portavoces de la familia. Carmen Balfagón ha pedido que los medios de comunicación despejen la puerta de la casa de Fuerteventura en la que se encuentra el actor. "El mayor daño que le estáis haciendo es que haya una cámara delante de su casa. Tiene una hija pequeña... No puede ni sacar el perro, está abatido, está pasándolo muy mal", asegura la abogada, que también deja claro que respeta el trabajo de la prensa. El mayor miedo que tienen es que se le pueda preguntar a la hija pequeña del actor por el hermano.

Los padres de Daniel Sancho se encuentran todavía en España y están valorando viajar a Tailandia para poder visitar a su hijo en la cárcel la próxima semana, que será cuando finalice el periodo de aislamiento por protocolo Covid. No obstante, la letrada también dejaba claro horas antes, en 'La última noche', que tanto Rodolfo como su expareja tienen que "rearmarse" para poder enfrentarse a ese viaje. "Tampoco puedes ir si tú no estás bien", desliza sin dar más detalles.

Carmen Balfagón: "Voy a dudar de la investigación policial"

Carmen Balfagón ha repetido por activa y por pasiva que tiene dudas con respecto a la investigación policial que hay sobre la mesa. Aunque es consciente de que las leyes en Tailandia son diferentes a las de España, la letrada insiste en que Daniel Sancho no pudo estar solo en el momento de los hechos. "Hay cosas que no pueden ser, un cadáver cuando es cadáver, la circulación sanguínea ha terminado, no está bombeando el corazón. Que no esperen que pase como en las películas americanas que forraban la habitación de plástico. La defensa está muy limitada en la actuación. He tenido acceso a las fotos porque hay unas piezas cortadas y otras desmembradas", comparte y deja claro que la investigación ha pasado a un nivel "político" y no "policial". Además, insiste en la presunción de inocencia.