El bonito deseo de Eugenia Osborne a Gabriela Guillén en su embarazo

No hay duda de que la noticia del embarazo de Gabriela Guillén ha sido una de las más inesperadas en lo que llevamos de año. Era durante el pasado mes de julio cuando se daba a conocer la nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años de edad. Sin embargo, se trata de un tema que parece incomodar a sus otras hijas, como es el caso de Eugenia. Con 37 años, la hija del presentador de ‘Mi casa es la tuya’ está a punto de dar la bienvenida a su hermano y ha hablado sobre el asunto en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid: “No deseo el mal nunca a nadie, deseo que todo vaya fenomenal y que mi padre también esté bien, que todo esté bien”. ¡Dale al play para no perderte la respuesta de Eugenia Osborne!

Vídeo: Europa Press