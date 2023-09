El deseo de Alejandra Rubio tras la muerte de María Teresa Campos

Como nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio ha sido una de las primeras integrantes de la familia en hablar con los medios de comunicación. La joven ha hecho gala de su entereza para dar las gracias a sus compañeros de profesión por cómo han tratado la noticia de la muerte de su abuela. Tapando su rostro con gafas de sol, la colaboradora ha tomado la palabra ante decenas de reporteros para hacer referencia a los consejos que la periodista le dio en vida: “Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no y me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá seguir siguiendo su camino y que esté orgullosa de todas nosotras”, pronunciaba. ¡Dale al play para ver la primera toma de contacto de Alejandra Rubio con la prensa tras la muerte de María Teresa Campos!

Vídeo: Europa Press