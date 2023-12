Fran Rivera no tiene buen recuerdo en absoluto de Isabel Pantoja. Así lo declara de nuevo el torero en '¡De viernes!', donde ataca con crudeza a la tonadillera, la última esposa de su padre, Paquirri. Estuvieron juntos cuatro años, siendo un año después de su enlace cuando él perdía la vida en una plaza de toros, un fatídico día que cambió la vida de todos sus seres queridos. Décadas después han sido muchos los giros y batallas que han librado, incluidas judiciales, pues Fran denunció a Isabel para recuperar los enseres de su padre, una guerra que a día de hoy continúa y que quién sabe cuándo se zanjará. "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (...). No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera", dice el empresario en su entrevista de Telecinco. Unas incendiarias declaraciones que nada tienen que ver con la actitud que demostraban cuando él era un niño, tal y como demuestran las fotografías de la revista SEMANA que te mostramos a continuación.

Isabel Pantoja y Fran Rivera tuvieron buen rollo en el pasado, nada que ver con la relación actual

En ellas se intuye la complicidad que aquel entonces sentían con el otro, las risas y las carcajadas que les acompañaron. Nada que ver con el rencor que existe en la actualidad entre Isabel Pantoja y Fran Rivera. De hecho, en su última intervención televisiva ni siquiera era capaz de nombrarla, un gesto que llamaba poderosamente la atención. "¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer (Isabel Pantoja) qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona", deslizaba. Estas palabras podrán de nuevo en el punto de mira a la artista, al igual que las fotos y el álbum de este medio, fotos para muchos inéditas que sirven para conocer la vida a fondo del torero.