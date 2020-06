Hace aproximadamente un año que Anabel Pantoja y Susana Molina sufrieron un robo en el piso que compartían en Madrid. Fue justamente el día en el que la sobrina de Isabel Pantoja cumplía los 33 años y tras celebrar una fiesta, llegó a casa y se encontró con la vivienda completamente desvalijada, lo que hizo que terminara en comisaria. Son contadas las ocasiones en las que tanto Anabel como Susana no han querido hablar del terrible episodio que vivieron y el susto al que se enfrentaron. Ahora, la murciana relata todos los detalles de aquel fatídico día.

Susana Molina no quería contar que vivía con Anabel Pantoja

La murciana ha querido contar cómo ha sido su año en Madrid: «Yo me vine a vivir hace un año. Antes ya viví, pero a las afueras y no me gustó. La casa era más grande con piscina y gimnasio, pero no me gustó para nada. Me gusta vivir en Madrid, Madrid… en el centro. Yo soy cero casera y me gusta vivir en la calle, por lo que no me compensa», cuenta. Susana ha querido contar cómo fue la idea de irse a vivir con Anabel Pantoja el año pasado: «Yo hago la mudanza de Sevilla a Madrid y me vengo a un piso en el que está Anabel con un amigo. Yo no deshago las cosas porque era algo temporal. Yo quería buscar piso de manera pausada, encontrar mi piso ideal. Y una noche de repente nos robaron. Practicamente me lo robaron todo a mí», ha comenzado explicando Susana.

«Anabel lo contó, pero no se podía contar, bueno no se quería contar, de que yo estaba ahí con ella porque fue el proceso de que yo acababa de llegar de ‘La isla de las tentaciones’ pero todavía no se había emitido», ha dicho. «Todo el mundo sabía que no estaba con Gonzalo, pero yo no lo quería contar. Si yo hubiera dicho que estaba con Anabel y que nos había robado hubiera sido muy evidente«, ha explicado la murciana.

La murciana revela todos los detalles del robo

«Una noche de verano fuimos a cenar, era el cumpleaños de Anabel, y cuando volvimos pues nos encontramos una sorpresita«, ha anunciado Susana antes de dar paso a todos los detalles del robo. «Llegamos y la puerta estaba cerrada. Normal. No habían forzado la puerta. Entramos y mi habitación estaba… no os podéis ni imaginar. Todo destrozado. Le había comprado unos regalos a Anabel e incluso me abrieron los regalos», ha contado.

«Me acuerdo perfectamente que llegamos Anabel y yo. Nos miramos y no sabíamos como reaccionar. Ella me dijo «yo pensé que como eras tan desordenada». Yo soy desordenada pero hasta este nivel que parece que ha pasado…. Y me dio un ataque de risa, pero de risa nerviosa», ha seguido contado la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano’. «Me robaron el ordenador, el Ipad, un móvil… me dejaron seca y me robaron todo. Fuimos a denunciar y todo pero yo ya no estaba cómoda en esa casa», ha explicado Susana.