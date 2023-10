Los desconocidos negocios de Pablo Marqués, el novio de Jessica Bueno

Jessica Bueno se ha convertido en la auténtica protagonista de la semana después de que se gastara 75.100 euros por escuchar un mensaje de sus hijos dentro de 'GH VIP 8'. La concursante está en el punto álgido de la convivencia y su acercamiento hacia Luitingo ha sido de lo más cuestionado. Ahora, todas las miradas están puestas sobre su pareja, Pablo Marqués. El modelo está muy pendiente de todos los movimientos de la sevillana dentro de Guadalix, hasta el punto en el que fue a gritarle que la quería desde las inmediaciones. Pero, ¿a qué se dedica? Hablamos sus desconocidos negocios y fuentes de ingresos.

Nada más salir a la luz que era la nueva ilusión de Jessica Bueno, su nombre no era del todo conocido. A Pablo Marqués lo conocimos en 2016 cuando era pareja de Lara Dibildos y ella decidió presentarla en sociedad. Lo que muchos desconocen es que el modelo se ha hecho su propio hueco en el mundo de las pasarelas. Ha trabajado con grandes marcas de lujo como Loewe, Dolce & Gabbana o Versace. Pero el mundo de la moda no es su única pasión. Es ingeniero y actualmente se dedica a pintar cuadros. Muchos de ellos los pone en venta y le sirve así como una buena fuente de ingresos.

Años atrás, el empresario formaba parte de de la fundación de una empresa que se dedicaba a la confección de trajes masculinos a medida. Además de esto, otros de sus negocios se encuentra en las propias redes sociales. Él es muy activo en el universo 2.0, tiene una gran cantidad de seguidores y se dedica a hacer campañas publicitarias para determinadas marcas.

La romántica carta de Jessica Bueno a Pablo Marqués

Cuando Jessica Bueno entró en la casa de Guadalix explicó que estaba en una relación con Pablo Marqués, aunque lo había intentado dejar en varias ocasiones. La sevillana está muy enamorada de él y por eso le escribió una romántica carta. "Es muy difícil no saber nada de ti Pablo, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero", aseguraba. El empresario llegó a acercarse a las inmediaciones de la casa más famosa de la televisión para gritarle lo mucho que la quería, algo que logró emocionar mucho a la modelo. Sin embargo, ahora él ha optado por estar en silencio después del curioso acercamiento que ha tenido la ex de Kiko Rivera con Luitingo.