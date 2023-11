La desconocida faceta empresarial de Laura Escanes

Laura Escanes y Álvaro de Luna han puesto punto y final a su relación tras más de un año de noviazgo. La influencer confirmaba la noticia con una sentida carta en la que evitaba en todo momento hacer mención al cantante. Trata de seguir hacia adelante y lo está haciendo con mucho humor para quitarle hierro al asunto. Por eso decidió disfrazarse en Halloween de Chenoa cuando rompió con David Bisbal. En medio de todo esto, la joven tiene la mente también puesta en sus negocios, algunos desconocidos. Hasta ahora.

La mayor fuente de ingresos de Laura Escanes son sus redes sociales, donde acumula más de dos millones de seguidores. La joven es una de las influencers más reconocidas de nuestro país y colabora con un sinfín de marcas. Además de esto, también tiene en su poder su propio podcast en Podimo, 'Entre el cielo y las nubes'. Sin embargo, también esconde una faceta empresarial que muy pocos sabían.En 2021, la catalana abrió su primer negocio: 'Blondie', una peluquería que está especializada en los tratamientos de color. Está situada en Madrid. Se ha convertido en un auténtico éxito y un punto de encuentro de rostros conocidos.

También mantiene una empresa con Risto Mejide, Tuyyoque Studio SL que a día de hoy todavía genera ingresos por encima del millón de euros. Fue el publicista quien fundó la sociedad bajo el nombre Downloading Name SL y la destinó a comercializar productos de software. Sin embargo, la llegada de la joven a su vida hizo que le diera un giro de 180 grados. La influencer también forma parte de Before Share S.L, una compañía del presentador de 'Todo es mentira' y su socio, Marc Ros. Este 2023, la catalana ha vuelto a emprender y ha creado una nueva sociedad limitada, La Tita Comunicación SL, cuyo objeto social es dedicarse a los "servicios de representación de medios de comunicación".

Así confirmó Laura Escanes su ruptura con Álvaro de Luna

"En un capítulo del 'podcast' que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... Pero, ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito", comienza escribiendo Laura Escanes a través de una historia en Instagram. Su reflexión continúa y se pregunta sobre si debería haber aireado su relación con el cantante. "Por eso ella (la invitada) tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas. Y entonces qué", relata, como dejando entrever que en ningún caso se venía venir este fin del romance. Incluso, parece que se cuestiona su proceder a la hora de haberle dado tanta publicidad a su relación durante estos años juntos. "Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respecto", expresa la joven.