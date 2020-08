Anita Matamoros y Marta López están enfrentadas, sin embargo, tienen un punto en común en el que una arrasa frente a la otra.

El origen de la nula relación entre Kiko y su hija Anita Matamoros , al parecer, está en Marta López. Aunque no todos los protagonistas se han pronunciado al respecto, pues la hija del colaborador ha preferido guardar silencio, se ha apuntado a que Anita Matamoros habría iniciado una guerra con la actual pareja de su progenitor. Por amores pasados o por desencuentros del presente, lo cierto es que no hay cordialidad entre ellas. No existe relación y, por el momento, se desconoce cuál será el final de esta historia que tantos titulares están copando desde hace semanas. Aunque ahora tienen más cuestiones que les enfrentan, hay algo que comparten que no tiene nada que ver con Kiko, sino con su trabajo. Ambas son influencers, sus redes sociales ocupan su mayor parte del tiempo y gracias a ellas realizan campañas de publicidad que les permiten llevar una vida envidiada por muchos. Mientras se vislumbra quién saldrá vencedora de la batalla familiar, SEMANA ha comprobado la que resulta ganadora frente a la otra como prescriptora e influencer.

Para conocer todos los detalles sobre el perfil que desarrollan ambas en Instagram, el dinero que pueden pedir por cada publicación y la que consigue mayores cifras e impacto esta revista se ha puesto en contacto con una agencia especialista en influencer-marketing. Después de desgranar la carta de presentación de cada una así como los seguidores que poseen (Anita 574.000 y Marta 211.000), Luis Díaz, Director General para España y Portugal de Human to human, comenta que la hija de Kiko alcanza muchos más likes con sus fotografías que su ‘madastra’. «Las fotografías de Anita gustan más que las de Marta y esto se demuestra en que el 7 % de los seguidores de ella le dan likes y a Marta solo el 2. Anita tiene unos 40.000 me gusta en cada foto y Marta no llega a los 5.000», apunta el experto en esta materia.

Lo mismo sucede con los rankings que existen en España en lo que respecta a la categoría de influencer, listas que, por cierto, suelen ser muy reveladoras para las marcas que necesitan a perfiles como ellas. «En cuanto al ranking en España que lidera Dulceida, Anita ocupa el puesto número 611 y Marta 3164…Anita entre las influencers de beauty está en la posición 11 y Marta no llega ni a aparecer», dice Luis Díaz. Los primeros datos son a favor de Anita Matamoros, sin embargo, hay un aspecto en el que Marta López arrasa frente a la hija de su pareja y este no es otro que el relacionado con el crecimiento disparado de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Todo al rojo❤️ Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 8 Ago, 2020 a las 7:22 PDT

Y es que mientras Anita forma parte de la crónica social desde que era una niña, Marta López saltó a los medios tras conocerse su relación sentimental con Kiko hace unos meses, lo que provocó que sus seguidores se multiplicaran sin freno alguno. «El crecimiento de Marta López es mucho más rápido. Crece a un 135 % anualmente y Marta 14 %…Quién sabe si en unos meses Marta López podría alcanzar el número de seguidores de Anita Matamoros», deslizan desde esta agencia especializada. Pero, ¿cuánto podrían llegar a pedir cada una de ellas por cada publicación?, ¿qué caché podrían tener? A pesar que el de ambas supera los tres ceros, el de Anita duplicaría el de Marta. «Anita puede pedir perfectamente alrededor de los 3.000 euros y Marta López unos 1.500 euros aproximadamente», asegura Luis Díaz.

Otra de las diferencias que existe tiene que ver con las colaboraciones que realizan y con el contenido que Anita y Marta pretenden anunciar en sus redes. Si bien Ana publica todo tipo de contenido en el que suele verse a su pareja, madre, hermano o amigos, Marta se decanta a realizar posts más enfocados a lucir outfits. «Marta ha etiquetado en el último mes a 55 marcas y Anita ha etiquetado a 12 marcas. Esto no quiere decir que sean pagadas porque a mí me consta que Marta etiqueta a muchas marcas solo para captar su atención y conseguir colaboraciones, pero en las publicaciones algunas no están pagadas». Estrategias que sigue al igual que ella otras prescriptoras y que a ella le servirían para llegar a diferentes empresas.

Quizás esto también este relacionado con las firmas con las que trabaja cada una y, por ende, con la persona que vence en esta batalla de influencers. «Anita es más natural y entiende mejor el significado de ser influencer. Ella es la que gana claramente frente a Marta».