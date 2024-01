La desconcertante reacción de Isabel Preysler a la pelea de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

No todo iba a ser una luna de miel constante para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El feliz matrimonio, que se casó el pasado mes de julio, ha estado constantemente de vacaciones desde entonces pero, ahora que han vuelto a la rutina, parece que las primeras disputas empiezan a aflorar en la convivencia como marido y mujer. Al parecer, fueron vistos hace poco en un restaurante de Madrid en plena discusión. "Me cuentan que supuestamente Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una discusión en un restaurante del centro de Madrid, en la calle Jorge Juan, hace unos días", ha contado Pedro Jota en el podcast 'En todas las salsas'. La madre de la marquesa de Griñón, Isabel Preysler, que conoce mejor que nadie a su hija, ha reaccionado a la discusión que habría tenido con su nuero. ¡Dale al PLAY para conocer todo lo que ha dicho de ellos!

Isabel Preysler desvela cómo está el matrimonio entre su hijo y su yerno

La ex pareja de Mario Vargas Llosa tiene una estrecha relación con la influencer, con la que asegura que tiene comunicación casi a diario. Es por eso que ella es la persona ideal para desvelar en qué punto se encuentra la parejita en este momento: ¿hay discusiones? ¿Es algo normal en la pareja? ¿Están pasando por una crisis? Isabel Preysler no se ha dejado nada en el tintero y ha destapado todos los detalles de cómo están Tamara Falcó e Íñigo Onieva medio año después de darse el 'sí, quiero'. Lo ha hecho a la salida de la inauguración del nuevo centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes.

Según contó el periodista en el podcast de Mtmad, la pareja no está atravesando ninguna crisis, pero sí que tienen sus diferencias, que las hacen públicas: "No fue una discusión a gritos, porque ellos nos discuten así. Pero estaban teniendo una discusión y salieron cada uno por un lado del restaurante". Al parecer, "él fue el primero en salir en un taxi y ella se quedó, y luego salió del restaurante acompañada de dos amigas", ha referido, dando a entender que la disputa acabó con cada uno por un lado. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado ante este nuevo capítulo en su historia.

Pero ha sido Tamara Falcó la que, en diversas ocasiones, ha confesado cómo son las disputas con su marido: "Iñigo tiene la mecha como mucho más corta que yo, yo tardo mucho más en desenfadarme... Hasta que se levanta, me abraza y me dice si pasamos de esto... me puede durar bastante. Me he estado fijando últimamente y es lo que suele pasar, me cuesta perdonarle pero se que está haciendo un gesto y empiezo a reaccionar positivamente y ya le empiezo a hablar". Ha dejado claro que "en mi cabeza yo soy jueza y decido lo que está bien y lo que está mal y soy la que dicta sentencia", tanto que "bastantes veces tengo razón, un 98% de las veces". ¿Les habrá pasado esto en esta ocasión?