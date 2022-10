Después de numerosas idas y venidas, José Ortega Cano y Ana María Aldón tomaban la decisión de oficializar su divorcio. Aunque todavía no han firmado ningún papel, ambos están asesorándose para que este proceso sea lo más fácil posible y que no afecte al hijo que ambos tiene en común, el pequeño José María. En medio de todo esto, el diestro está centrado en su museo y la diseñadora de moda le ha hecho una desconcertante petición.

Este sábado, 29 de octubre, ‘Fiesta’ enseñaba las primeras imágenes del museo de José Ortega Cano. Tras emitirlas, Ana María Aldón era preguntada sobre si le gustaría que estuviera en él una foto suya. Ante esto, la diseñadora ha sido muy clara y ha negado con la cabeza. Es más, la colaboradora confesaba que le había pedido expresamente a su marido que no pusiera ninguna foto de ella en el museo. Desconcertada por sus palabras, Emma García insistía en saber el motivo y sacaba a relucir la posibilidad de que también hubiera imágenes de Rocío Jurado por haber estado también en la vida del diestro.

«No es mi lugar estar en el museo, le he pedido que no, es un museo taurino», argumentaba. Después, dejaba a todos perplejos afirmando que en la casa del diestro, en la que todavía sigue siendo su techo, cree que no quedará ninguna foto de ella. «Si queda alguna es en la habitación del niño», decía bromeando. Sin entender sus palabras, Ana María Aldón sostenía y pedía que se reflexionara sobre la situación haciendo una comparativa: «En mi casa no voy a poner un cuadro de Ortega Cano y Ana María Aldón. En la habitación de mi hijo sí«.

El acuerdo de divorcio aún no se ha firmado

«El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado», afirmaba de forma rotunda Ana María Aldón y dejaba claro que ambos están asesorándose con abogados para encontrar lo mejor para el hijo que tienen en común. «Va a ser un divorcio tranquilo, no va a haber problema ninguno. Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa», confirmaba José Ortega Cano en una conversación con Aurelio Manzano en ‘Fiesta’.