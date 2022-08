La vuelta a casa de Risto Mejide y Laura Escanes ha estado empañada por un desagradable incidente. El matrimonio se ha visto sorprendido por un inesperado ataque a su residencia de Madrid. La propia ‘influencer’ ha querido denunciar este hecho a través de las redes sociales. «Pues nada, este es nuestro recibimiento», ha reconocido junto a una imagen donde se aprecia que han tirado huevos tanto a la fachada de la vivienda como a su coche.

Laura Escanes no ha dudado en calificar a los artífices de este ataque como «IDIOTAS», un insulto que escribía en letras mayúsculas. «No tienen otro nombre», añadía notablemente cabreada. «Han tirado huevos en casa cuando no hemos estado, tenéis un problema grande. Huevos en el coche, en la fachada de nuestra casa y en las ventanas. ¿Qué coño os pasa por la cabeza?», preguntaba muy molesta. No es la primera ocasión en la que la joven denuncia un desagradable incidente que llega por parte de sus detractores. El año pasado, sin ir más lejos, vieron cómo su dirección se publicaba a través de las redes sociales, algo que también denunciaron públicamente.

El verano de desconexión de Risto Mejide y Laura Escanes

Ha sido un verano intenso para el matrimonio en el que han aprovechado para desconectar al máximo y cargas las pilas de cara al nuevo curso. Primero se relajaron durante unos días cerca del mar y eligieron un paradisíaco destinado nacional: Menorca. Del mar a la montaña. Laura Escanes y Risto Mejide también han regresado a la Cerdaña catalana, un auténtico refugio para ambos, que acostumbran a visitar durante el año para sentir muy cerca la naturaleza. Allí han gozado al ver cómo la hija que tienen en común, Roma, disfruta tanto como ellos de este entorno privilegiado. «Veranos para (re)conectar», reconocía la joven.

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de algunas bellas estampas que ya forman parte del álbum más personal de la familia durante este verano. Entre ellas, la residencia en la que han pasado las últimas semanas, una preciosa vivienda rodeada de montañas con una gran piscina y unas magníficas vistas. Además, también han tenido tiempo de regresar a un templo de la gastronomía, el Celler de Can Roca. «Son unos genios. Y nosotros, unos afortunados. #Gràcies», añadía el presentador junto a los hermanos Roca.