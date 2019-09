La depilación láser en verano es posible pero debes tener en cuenta unos detalles. El láser es un haz de luz coherente que concentra toda la energía en un punto. Por eso los disparos tienen que ser muy precisos. Y nunca se debe utilizar por manos inexpertas para evitar quemaduras.

La fotodepilación, en concreto, utiliza la melanina como vehículo conductor para llegar al folículo piloso y anular su capacidad para seguir produciendo vello. Razón por la que aún no haya un láser capaz de eliminar el vello pelirrojo o rubio. Y el mejor “paño” para aumentar su eficacia son las pieles claras con pelo oscuro y cuanto más grueso, mejor.

¿Puede hacerme depilación láser en verano?

Las nuevas plataformas láser han avanzado mucho técnicamente en la última década. Y han conseguido relegar aquello de que en verano, fotodepilarse, era muy arriesgado. Especialmente por temor a las consecuencias que después tenían los rayos UV. Sin embargo, si decides aprovechar los meses estivales para eliminar el vello hay que tener en cuenta varios factores.

Acude siempre a la sesión con la zona a tratar libre de cremas. No te perfumes, ni siquiera con una loción corporal. Puede provocar pequeñas quemaduras o dejar manchas indelebles sobre las áreas en las que haya actuado el cabezal.

Aunque el láser sea “veraniego”, procura no tomar el sol durante las 48 horas siguientes al tratamiento. Tampoco te depiles entre sesión y sesión y si tienes necesidad de hacerlo, utiliza la cuchilla. Ni cera, ni crema depilatoria ni máquina depilatoria con un cabezal que arranque el vello de raíz. La razón es muy simple: cuando más duro e incipiente sea el pelo, mejor actuará el láser.

Si ya tienes la piel bronceada, espera a que el dorado haya desaparecido. Sobre la epidermis morena el láser funciona peor e incluso puede dar origen a pequeñas marchitas blancas. Ten en cuenta que la melanina está eufórica y no corresponde con el tono real de la piel.

Consejos para después de una sesión de depilación láser

Es muy aconsejable, tras la sesión, que te apliques una crema regenerante. Te ayudará a que las células se recuperen del “trauma” y, por supuesto, utiliza sobre las partes depiladas fotoprotección 50.

No me queda más que recordarte que la depilación con láser no es definitiva. Sí muy duradera, y más eficaz sobre aquellos organismos que no sufran demasiados cambios hormonales. En Carmen Navarro disponemos del la plataforma Milesman Compact, un láser diodo con tecnología VCSEL que emite haces de luz láser en vertical. Reduce el tiempo de tratamiento, actúa sobre las pieles bronceadas y oscuras, no es doloroso y es muy eficaz sobre el vello residual o afinado. Y lo más importante, lo manejan manos diestras para evitar problemas posteriores.