No cabe duda de que Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se han convertido en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional. Han pasado ya dos años desde que se dio a conocer el inicio de su romance, y desde ese momento, ambos se han mostrado inseparables. Sin embargo, sigue llamando la atención que, pese al paso del tiempo, el jinete y la modelo siguen copando titulares al no tener reparo alguno en pregonar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro.

Eso es precisamente lo que ha pasado en la última ocasión. A través de un vídeo publicado en redes sociales, María José Suárez se ha hecho eco de un momento de lo más especial en compañía de su pareja y de su hijo Elías. Todos ellos han posado frente a la cámara del teléfono móvil de la presentadora para protagonizar un tierno clip en el coche, dispuestos a desplazarse de Sevilla para pasar el día lejos de la Ciudad Hispalense.

En esta divertida grabación, los tres irradian felicidad, fruto del buen momento a nivel personal en el que se encuentran. Es por ello que el jugador de polo no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar un beso a su novia en la mejilla. Un precioso gesto con el que ha demostrado que la complicidad entre ellos va in crescendo y que no quieren esconderse de nada ni de nadie.

Una historia de amor totalmente inesperada

Aunque Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez intentan mantener su historia de amor en un segundo plano a nivel mediático, lo cierto es que en algunos momentos es inevitable para la modelo hablar sobre el comienzo de esta. Y es que, durante el pasado mes de junio, la modelo fue entrevistada en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. Una charla en la que hizo referencia a las circunstancias en las que se conoció con su actual compañero de vida mientras ambos estaban en República Dominicana, ella residiendo allí por el trabajo de su exmarido, Jordi Nieto.

Teniendo en cuenta que por aquel entonces la presentadora era una mujer casada, el jinete lo tuvo bastante complicado para llamar su atención. Pero lo cierto es que, unas semanas después de la primera toma de contacto, el matrimonio de María José empezó a sufrir ciertas crisis por las que decidió cortar por lo sano y entablar un noviazgo con Álvaro que parece funcionar a las mil maravillas.