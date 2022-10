Tamara Gorro está a punto de regresar a la televisión junto a Sonsoles Ónega en Antena 3 después de haber sido durante años una cara conocida de Mediaset. Hace unas horas SEMANA se hacía eco de su vuelta a un plató de televisión y ahora ha sido ella la que ha querido compartir la noticia con su familia virtual, que es como ella llama a sus fieles seguidores en las redes sociales. Y lo ha hecho con ilusión y siendo consciente d que está oportunidad llega en el mejor momento.

La ‘influencer’ define con cariño a Sonsoles Ónega

«Ya os lo puedo contar, aunque lo sabe ya todo el mundo. Aunque bueno, igual hay alguien que no ha visto las redes. Yo he obedecido y me he mantenido callada. Después de muchos años fuera de la televisión, regreso a ella al gran programa ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3. Estoy muy emocionada porque es un formato tremendo. Os va a encantar», empieza diciendo sobre el nuevo reto profesional en el que se ha metido.

No puede evitar mostrar la emoción. Además, dedica unas bonitas palabras a la presentadora del formato. A pesar de que nunca había coincidido con ella, Tamara Gorro ha quedado encantada con ella: «Sonsoles… yo nunca había trabajado con ella. Todo lo que dicen de ella, se queda corto. Vaya mujer, qué profesional, qué entregada… bueno, vais a flipar».

Esta oportunidad llega en un momento delicado para ella

Y ha destacado el equipo con el que ha coincidido: «El equipo que lo forma está volcadísimo, el formato es brutal… De lunes a viernes de 19.00h a 20.00h todo el mundo ahí, el lunes os espero. Oye por favor, tenéis que verlo. A ver si mi vuelta a televisión va a durar un día. No, no, me tenéis que apoyar. Estoy muy emocionada porque en estos momentos que estoy pasando, ya lo sabéis, necesito una inyección de energía, de motivación y de ilusión. El lunes os espero», termina diciendo.

Será de 19.00 a 20.00 horas de la tarde, una hora en la que se abordarán temas de actualidad, política y corazón y en la que contará con otros periodistas como Olga Viza. Pero, ¿cuál será el papel de Tamara Gorro a partir de ahora? La empresaria hablará sobre temas relacionados con la crónica social y, aunque ella todavía no ha revelado nada acerca de esta nueva aventura profesional, sí que ha ido dejando pistas de que está muy ilusionada en sus redes sociales.

Hablará de los temas relacionados con la crónica social

Acostumbrada a los focos, lo cierto es que para Tamara Gorro no es nada nuevo trabajar en la pequeña pantalla, lo que hace mucho más fácil esta nueva etapa. Ella, por su parte, está pletórica por la nueva oportunidad, al igual que su jefa, que está encantada por trabajar con ella, ya que además de no tener pelos en la lengua, tiene mucho impacto en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores. Nadie duda de que ‘su familia virtual’ estará ahí para apoyarla, algo que, a buen seguro, habrán valorado en la productora que ha confiado en ella.