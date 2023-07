Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas se han convertido en una de las parejas del verano. La tenista encontró con su compañero de profesión de nuevo el amor tras su última ruptura. Durante dos años estuvo junto al modelo Juan Betancourt pero las cosas no funcionaron y separaron sus caminos en mayo. El deportista grita a los cuatro vientos el amor que siente por la española y recuerda cómo fue el desconocido inicio de su historia de amor.

"La vi por primera vez en el Abierto de Australia en 2020 en la televisión. No es habitual que vea a alguien en la pantalla y me guste tanto su energía sin haberlo conocido", confiesa a SDNA. No fue hasta el Masters 1000 de Roma cuando coincidieron y decidió dar un paso que cambiaría su relación. "Vi el partido contra Ons Jabeur, que la venció en segunda ronda, y me gustó mucho la forma en que manejó la situación. La felicité entonces", reconoce. Tiempo después supo que era también una gran admiradora de su forma de jugar, al igual que él: "También me gustó su carácter y personalidad". Una coincidencia de la que hasta él mismo se asombra y con la que bromea puntualizando que "estaba predestinado a suceder".

"Durante los últimos tres años la he querido mucho", confirma Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas le ha hecho una declaración de amor a Paula Badosa públicamente en toda regla. Acostumbrados a que sean las redes sociales donde comparten imágenes de sus viajes, las palabras del tenista han sorprendido, y mucho. "Nunca esperé que esto sucediera y me da una nueva perspectiva de la vida. Me hace una persona más feliz", reconoce sobre su pareja y las ideas de futuro que seguro tendrán juntos. Desde que se conocieran por primera vez sintió una conexión muy fuerte, incluso cuando eran amigos, que ahora ya confirma a los medios: "Durante los últimos tres años la he querido mucho".

"Me estoy enamorando por primera vez en mi vida. La apoyaré tanto como pueda junto con mi tenis, estaré ahí para ella. La amo mucho y la seguiré amando por siempre", le asegura a su compañera actual de vida y de profesión. El tenis es para ellos todo y ahora lo comparten aún más en conjunto, llenándose de consejos y apoyo. "Hemos dejado claro Paula y yo que será nuestro objetivo número uno. Es lo que hacemos, estaremos aquí el uno para el otro, para apoyarnos mutuamente y vivir un sueño juntos. Los dos queremos ganar un Grand Slam", expone muy seguro.

La primera vez que se les pudo ver juntos, precisamente, fue en uno de esos viajes. En pleno Roland Garros, la catalana subió a sus redes sociales unas fotografías junto al griego. Ambos ponían rumbo a Dubai para unos días de descanso entre tanta raqueta y compartir su tiempo juntos. Se podía ya notar en las publicaciones de ambos tenistas la complicidad existente entre ellos en un momento en el que no faltaron los bailes, abrazos o besos. Paula Badosa se encuentra actualmente disputando el torneo de Wimbledon, siendo la única representante española en seguir en la competición de tenis femenino en la segunda ronda. Tsitsipas disputa la misma competición y ambos asisten a los partidos del otro siempre que la ocasión lo permite.