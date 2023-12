La declaración de intenciones de Jessica Bueno tras su ruptura con Pablo Marqués

Jessica Bueno está tratando de adaptarse a su nueva realidad tras salir de 'GH VIP 8'. Nada más poner un pie fue de Guadalix, su relación con Pablo Marqués se ponía en entredicho y era el propio empresario quien salía al paso para confirmar que habían roto por teléfono. Cansada de las habladurías, la modelo daba su versión sobre el fin de la relación y dejaba claro que no había habido terceras personas. Ahora, horas después de conocer que su noviazgo es cosa del pasado, la ex de Kiko Rivera ha hecho una contundente declaración de intenciones.

Antes de entrar a 'GH VIP 8', Jessica Bueno era muy asidua a compartir a través de sus redes sociales algunas profundas reflexiones con las que, de alguna manera, nos explicaba cómo se sentía. Nada más salir del reality de Telecinco, ha proseguido con su habito. En esta ocasión, la modelo se ha referido a un texto de Cristian Llorens en el que se ha visto reflejada y que explica qué es lo que quiere vivir en los próximos meses. "Sí, claro que puedes. Puedes porque tus intenciones son buenas. Puedes porque aprendiste a reconstruirte. Puedes porque te creas oportunidades. Puedes porque intentas hacer las cosas bien. Puedes porque sabes sacar lo mejor de ti. Puedes, pudiste y podrás. Te lo has demostrado muchas veces. Sigue confiando en ti", escribe.

Jessica Bueno tiene muy claro que quiere priorizarse, que la gente la conozca más allá de las parejas con las que ha podido estar. Y, por supuesto, está completamente centrada en sus hijos. Será ahora cuando pueda recuperar el tiempo perdido con sus tres pequeños, a los que ha echado mucho de menos durante su estancia en la casa más famosa de la televisión. Lo que está claro es que Pablo Marqués ya es cosa del pasado y ahora está centrada también en su faceta como líder de la campaña de Luitingo para ganar el concurso.

Su amistad con Luitingo le ha traído muchos quebraderos de cabeza y han precipitado la ruptura con Pablo Marqués. En concreto, Jessica Bueno argumentó que le pidió tiempo para poder aclararse, aunque el empresario sostiene que fue el quien puso fin a la relación. Parece que el futuro de la ex de Kiko Rivera está ligada a la pequeña pantalla, mientras que el también modelo no quiere ni oír hablar de ella. "Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", llegó a decir en el comunicado que emitió a través de sus historias de Instagram.

Jessica Bueno le pide a Luitingo que se centre en él y su concurso

Como decíamos, Jessica Bueno se ha convertido en la líder de la campaña de Luitingo de cara a la final del concurso. Es ella quien se está encargando de pedir el voto para que el cantante gane el reality. En este sentido, fue hace unos días cuando ambos se volvieron a ver en una conexión plató-casa y ella le pidió que se centrara en su concurso y no pensara en lo que podía estar pasando fuera. "Me siento muy orgullosa de ti porque creo que la gente puede estar conociendo quién eres de verdad. Sigue así, ahí estás tú, piensa en ti, sé que me quieres mucho, que te sientes muy agradecido, pero céntrate en ti", llegó a decir. Más tarde, cuando ya no podían escucharla en Gudalix, deslizaba que habían hablado de verse en Navidad y dejaba caer que ahora mismo tenían tan solo una amistad, pero dejaba la puerta abierta a que el tiempo pusiera todo en su lugar.

Ahora, todas las miradas están puestas sobre Luitingo, quien ya es conocedor de la ruptura entre Jessica Bueno y Pablo Marqués. Según ha explicado Luis Rollán en 'Fiesta', unas personas se han acercado a las inmediaciones de Guadalix y le han gritado con un megáfono la noticia. Será este domingo, 11 de diciembre, cuando el programa presentado por Ion Aramendi emita la reacción íntegra del cantante a esta información del exterior. Lo que está claro es que hasta que el concursante salga del programa, la sevillana está dispuesta a disfrutar de la nueva etapa en la que se encuentra.