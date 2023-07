Dani Alves insiste en su inocencia ante la jueza: "Nunca me dijo que parara"

Han pasado más de cinco meses desde que Dani Alves entró en prisión, y sin embargo, su situación frente a la Justicia sigue siendo complicada. Pese a que han sido muchos los intentos del futbolista por demostrar su versión sobre lo sucedido el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, las autoridades aún no tienen clara su inocencia, razón por la que continúa sin gozar de libertad provisional por riesgo de fuga. A esto se suma que no cesan las noticias que salen a la luz sobre él, entre las que está ahora la publicación del audio de su declaración ante la jueza.

El programa Código 10 de Cuatro ha sido el encargado de emitir una serie de clips en los que el marido de Joana Sanz se mantiene firme en su postura sobre lo ocurrido en el local de la Ciudad Condal. Una historia que el protagonista asegura haber ocultado en todo momento con el objetivo de mantener su unión afectiva con la modelo: "Mentí en mi primera declaración por la obsesión que tengo por proteger mi matrimonio con la mujer que amo (...) Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", comenzaba explicando.

Los incómodos audios de Dani Alves frente a la jueza, al descubierto

Pero el testimonio del brasileño no quedaba ahí, y hacía especial hincapié en su presunta inocencia en los cargos que se le atribuyen por violación: "No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto (...) Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y él enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y en seguida hubo una atracción sexual. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación", añadía, para después entrar en detalles sobre la noche con la chica: "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí (...) Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara" , zanjaba, dando todas las minucias sobre el acto sexual que terminaba de manera fatal.

Por si fuera poco, el programa en cuestión también ha compartido con los espectadores la declaración no oficial de la víctima a los Mossos d'Esquadra; del mismo modo que las preguntas que el fiscal hizo a Alves en pleno juicio. Por su parte, David Aleman ha relatado todo lo que vio en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la sala de ocio en la noche previa a Nochevieja. Una serie de datos que ponen al futbolista contra las cuerdas aún más si cabe.