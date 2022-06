Arantxa Palomino y Luis Lorenzo siguen en el punto de mira. Más aún desde que se revelara que Isabel, la anciana de 85 años fallecida, tenía en el interior de su cuerpo una cantidad de cadmio 200 superior a la normal y de manganeso 20 veces superior a la habitual. Su autopsia refleja que su muerte fue violenta, aunque el matrimonio vuelve a insistir en su inocencia. Días después de estar situados en el foco mediático sale a la luz la declaración ante el juez de Arantxa tras ser acusada de asesinato por envenenamiento, al igual que su marido. Mantienen que no la envenenaron, que ella no le daba la medicación y que su tía empezó a vivir con ellos porque no quería que sus familiares en Asturias la metieran en una residencia.

«Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos ellos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo», dice la esposa del actor Luis Lorenzo. En su declaración, a la cual ha tenido acceso ABC, Arantxa explica que su tía estuvo viviendo junto a ellos en su piso de Rivas desde el día 10 de marzo hasta el día 28 de junio, fecha en la que Isabel falleció. «Me enteré por una llamada de la chica que la cuidaba», dice ella cuando se le pregunta por su muerte, chica que, según Palomino, se encargaba de darle la medicación. También que le daba de comer y la bañaba durante el tiempo que permaneció junto a ellos.

Sorprendida por los datos que ha revelado la autopsia, Arantxa Palomino se muestra desconcertada, pues asegura desconocer la razón por la que su tía tenía metales pesados en su cuerpo. «No sé por qué aparecen metales pesados en los análisis de sangre», comenta. Lo que sí sabe son los problemas de salud que le fueron diagnosticados y entre otros destacaba una «demencia incipiente», problemas de movilidad y haber sufrido un ictus. «Un neurólogo le recetó nuevamente las pastillas por la seguridad social, ya que mi tía no podía pagar sus pastillas», cuenta. Este detalle llama mucho la atención si se recuerda el dinero que Isabel, la mujer fallecida, tenía en su cuenta: más de 50.000 euros.

La familia de Isabel ha denunciado públicamente que dejaron de recibir noticias de ella y que se les negaba la posibilidad de tener contacto, pero Arantxa niega que fuera así: «Habló con su familia hasta que ella quiso». Cabe señalar que los movimientos bancarios y el dinero encontrado en su domicilio no hace otra cosa que complicarles las cosas y es que han hallado 140.000 euros en efectivo, pero ¿qué tienen que decir de su procedencia? La mujer de Luis Lorenzo asegura que Luis «no se fía de los Bancos» y que lo tenía en diferentes sitios «por si venían a robar».

Sí admite que a finales de mayo se hizo un poder notarial para que Arantxa gestionara todo lo que su tía necesitara, entre otras cosas, un armario en su habitación y una cuidadora que estuviera a su lado. Fue después de su muerte cuando sacó del banco 20.000 euros, pues debían, según su versión, hacer frente a diferentes gastos como el entierro y el funeral. «Mi tía me dejó casi todo porque no tengo madre y yo la cuidaba mucho», comenta.