La declaración de amor de Miguel Torres a Paula Echevarría en un momento muy significativo

Miguel Torres está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. Ya no solo a nivel personal, también profesional. El exjugador de fútbol está disfrutando a lo grande de su aventura 'Bailando con las estrellas', el programa de Telecinco, en el que está mostrándonos su faceta más desconocida. Antes de que vuelva a saltar a la pista de baile, el deportista ha celebrado su cumpleaños de forma adelantada con Paula Echevarría y ha gritado su amor a los cuatro vientos.

Miguel Torres y Paula Echevarría se han ido de cena para celebrar el cumpleaños del exjugador de fútbol a uno de los restaurantes más glamurosos de Madrid. Entre degustación y degustación de sus mejores platos, como unas exóticas ostras, el deportista no podía evitar presumir de la actriz mostrando una imagen en la que podíamos verla radiante y con un look espectacular. Ante esto, el concursante de 'Bailando con las estrellas' gritaba su amor por ella a los cuatro vientos: "Celebrar mi cumpleaños contigo es el mejor de mis regalos". La actriz también compartía una retahíla de imágenes en la que la veíamos besándole la mejilla y festejaba que solo había sido la primera celebración, después vendrán más.

El pasado 2 de enero, Miguel Torres le dedicaba una emotiva carta con motivo de su aniversario. Era entonces cuando dejaban patente que lo suyo va para largo y que están más enamorados que nunca. "Empezar el año es volver a recordar muchos momentos. Los años pasan, evolucionamos como pareja, como familia y tengo todavía más claro que eres la mejor compañera que podría encontrar en mi vida. El destino quiso, pero nosotros más fuerte... al 2024 le sigo pidiendo que el futuro también quiera. Volvería a encontrarte, a compartir todo contigo. Te quiero mi amor", escribía. Unas palabras que ella correspondía con una contundente respuesta: "¿Volverías a estar al teléfono hasta las 5 de la mañana todos los días? ¿A coger un tren cada fin de semana para vernos unas horas? yo sí, siempre si", decía.

Miguel Torres muestra su faceta de bailarín

A Miguel Torres le encanta bailar y si es en compañía de Paula Echevarría más aún. Tomó la decisión de embarcarse en 'Bailando con las estrellas' para probarse a sí mismo y mostrarle a la audiencia una nueva faceta de él. Quiere brillar y está dispuesto a aprender. "No sé si por la inconsciencia o por poner en funcionamiento mis límites, pero me sumo a este equipazo para aprender a bailar. Algo que no he hecho en mi vida y que como mínimo tengo claro que a peor no podré ir... Es un auténtico placer participar en 'Bailando con las estrellas'. Espero estar a la altura del pedazo de formato y sobre todo hacer que mi profe/compañera/bailarina pueda demostrar lo buena que es", justificó tras conocer su fichaje por el programa de Telecinco.