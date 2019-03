Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldoson una de las parejas del momento. Es evidente su gran complicidad y el amor que se profesan el uno al otro. Ambos lo demuestran continuamente, la última con un emotivo mensaje en las redes sociales.

Hace unas semanas Georgina ya comentó el buen momento por el que pasan: “Nos apoyamos mutuamente en todo.El amor es algo imprescindible en la vida. ¡Menos mal que nos tenemos, formamos un gran equipo!”. Ahora lo ha vuelto a demostrar con un cariñoso mensaje dedicado al futbolista en su cuenta de ‘Instagram’.

Comenzaba con una palabras sacadas de la Biblia, de la primera carta de los Corintios 13:4-8, frase que se suele leer en bodas y que define las cualidades del amor verdadero: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor”.

Continúa con: “El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla”. El texto acompañaba a un ‘selfie’ de la pareja y a las etiquetas #happy y #love. La publicación logró más de un millón setecientos ‘likes’ en solo un día.

Esta no es la primera vez que ellos manifiestan su amor en redes sociales, también publican su día a día y las ocurrencias de los niños. Georgina también aseguro que su familia había sido un pilar fundamental tras el fallecimiento de su padre.

La pareja acaba de poner en marcha un proyecto: una clínica de trasplantes capilares del Grupo Insparya, en la que Georgina es la administradora.

