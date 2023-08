La decisión de Olga Carmona en pleno duelo por la muerte de su padre

Olga Carmona está viviendo una de las peores y de las mejores situaciones de su vida a partes iguales. Si bien era el pasado domingo, 20 de agosto, cuando marcaba el gol que convertía a la Selección Española de Fútbol Femenino en campeona del Mundial; durante esa misma jornada se daba a conocer también que su padre había fallecido tan solo dos días antes. Un durísimo varapalo del que no ha sido conocedora hasta hace tan solo unas horas, ya que su entorno había decidido que lo mejor sería comunicarle la noticia después del partido para que no afectara a su rendimiento con el equipo. Sin embargo, y ahora que ya sabe toda la verdad, la jugadora ha tomado una drástica decisión que gira en torno a las celebraciones que han tenido lugar al otro lado del mundo y que se espera que continúen esta tarde ya en España.

Será a última hora de la tarde cuando Olga Carmona y sus compañeras aterricen en Madrid tras unas horas frenéticas. Pero lejos de hacerlo para descansar, todas ellas tendrán que subirse a un autobús con el que harán un recorrido por la capital con la Copa del Mundo y con el objetivo de enseñársela a todos sus seguidores. Unas celebraciones en las que la deportista en cuestión quiere estar presente y así lo ha comunicado a través de sus redes sociales.

“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, ha indicado en su Twitter, para después agradecer todo el apoyo recibido de personas de todos los rincones del planeta: “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, ha asegurado.

El homenaje de Olga Carmona a su padre

Cuando la jugadora del Real Madrid Femenino se enteró del fallecimiento de su padre, también hizo uso de las plataformas 2.0 para llevar a cabo un homenaje muy personal: “Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribía.

Ante este agridulce triunfo, cabe destacar que Olga ha contado con el apoyo no solo de sus más allegados, sino también de numerosos rostros conocidos dentro del panorama nacional como Andrés Iniesta o Alejandro Sanz, los cuales no han querido dejar pasar la oportunidad de mandar ánimo a la futbolista en tan doloroso bache.