La colaboradora ha mostrado su decepción por el acercamiento de su compañero a Cynthia Martínez: «No entiendo cómo tiene el valor de hacerlo».

José Antonio Canales Rivera está en el punto de mira. Más cuando se ha descubierto que el colaborador rompió con su novia semanas antes de entrar en el reality ‘Secret Story’. Ahora todos miran con lupa la relación que mantiene con Cynthia Martínez con quien ya tuvo un ‘affaire’ en el pasado. Marta López se ha pronunciado al respecto mostrando su evidente decepción.

La ex ‘Gran Hermana’ no dudaba en indicar que creía que este había comenzado a tontear con su compañera. «No entiendo cómo tiene el valor de hacerlo sabiendo el daño que esto puede hacerle a Isabel. Esta es una pareja que hoy no está pero mañana sale y está», ha afirmado con rotundidad. Además, echaba más leña al fuego: «Cuando José Antonio salga va a salir a buscarla». La colaboradora ha reconocido que no cree que vaya a pasar nada en el interior de la casa de los secretos, sin embargo, no le ha gustado presenciar un acercamiento entre ambos. Añadía que esto solo podría dañar a la que ya es su expareja. Ha sido una sorpresa para todos conocer que José Antonio Canales Rivera entró en el concurso de Mediaset soltero. Parece que la decisión del torero de participar en este reality fue clave para que se desencadena esta nueva ruptura.

Cabe recordar que Marta López y Canales Rivera tuvieron un idilio en el pasado. Así lo contaba el torero hace un año. «Nos conocimos en Zahara de los Atunes. Su hermana monta a caballo… Es una tipa increíble». No quiso entrar en demasiado detalles, solo que se seguían llevando muy bien: «Lo pasamos bien y hasta el día de hoy nos llevamos tan bien como el primer día». Por su parte, la colaboradora optaba por quitar hierro a este idilio: «No pasa nada. Lo has vivido tú y lo he vivido yo». También aclaraba que cuando tuvieron algo, ambos estaban solteros.

Un acercamiento inesperado

Aunque el primo de Kiko Rivera entró en la casa de los secretos un tanto reacio a acercar posturas con la modelo, finalmente ambos están manteniendo una relación cordial. Han apostado por olvidar viejas rencillas: «No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió», le decía el torero. «Lo que pase aquí es aquí, cuando salga lo arreglaré o lo intentaré arreglar yo», aseveraba para más tarde reconocer que no había sido tan malo el reencuentro con Cynthia.

También incidía en que sabía que sus apellidos pesaban. «Los que se acercan y luego lo cuentan, a mí me parece una falta de todo. Con esto no digo que yo sea un santo, pero lo otro me parece peor. Hay que saber estar. Es una cuestión de principios», afirmaba sobre su compañera que se sentó en un ‘Sábado Deluxe’ para hablar de la noche de pasión que según contó mantuvieron.