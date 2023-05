De Belinda Washington a Nerea Garmendia: los famosos no se pierden el Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca

Este fin de semana, Cuenca se ha engalanado para celebrar la primera edición del Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca (FICCUE) . Se trata de un certamen impulsado por el actor, productor y guionista conquense Javier Muga, que arrancó el miércoles 26 de abril y puso el broche de oro con una gala final que tuvo lugar el sábado 29. Han sido muchos los rostros conocidos que no se han querido perder la cita y han desfilado por la alfombra roja (en este caso azul), que tuvo lugar en el Teatro Auditorio José Luis Perales. Una gala conducida por el propio Muga y copresentada por la mismísima Belinda Washington y con Antonia San Juan como mención de honor. Pero además de ellas, han sido muchos los actores y actrices que se han dado cita en esta gala.

Belinda Washington lució un diseño del diseñador conquense Señorito Ortega (Eduardo Ortega)

Antonia San Juan, Secun de la Rosa, Luis Mottola, Nerea Garmendia, Belinda Washington, Nerea Barros o Rosario Pardo son algunos de los rostros que desfilaron por la alfombra roja. La madrina de ceremonias, Belinda, llegó ataviada haciendo un guiño a la ciudad donde ha tenido lugar el festival. Lo hizo vestida por el diseñador conquense Señorito Ortega (Eduardo Ortega) para una gala en la que por supuesto no han faltado las risas y mucho humor. "Hacer algo en la ciudad en la que nace es una satisfacción brutal", ha reconocido Javier Muga en el transcurso de la entrega de premios de este festival al que se han presentado más de 150 trabajos de comedia llegados desde varios puntos de España pero también de Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica o Francia, entre otros.

Una gala además de marcado acento conquense, no solo por las estatuillas -obra del artista Tomas Bux-, sino también por las actuaciones de alumnos del centro de danza Alegría y Javier y de estudiantes del IES Santiago Grisolía que participan en el programa 'Música en las Aulas'. En esta primera edición, la mención de honor ha recaído en la actriz Antonia San Juan, quien ha reconocido tras su estancia en la ciudad que "me he quedado colgada de Cuenca". También ha tenido palabras de felicitación para toda la organización, pues "un festival nuevo siempre es una alegría". No te pierdas la galería completa de la red carpet a las puertas del emblemático teatro. ¡Sigue deslizando!