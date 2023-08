El impresionante cambio físico de Daviz Muñoz

Daviz Muñoz está mejor que nunca. El marido de Cristina Pedroche ha sido quien ha compartido su cambio físico radical. Mucho más delgado y atlético, ha reconocido que tomó la decisión de empezar a cuidarse después de que el médico le alertara sobre su salud. Desde Semana Santa, unos meses antes del nacimiento de la pequeña Laia, fruto de su matrimonio con la colaboradora, se comprometió con dar un cambio radical a su vida. Sucedió tras una revisión médica en la que los médicos le alertaron sobre su deterioro. El resultado es más que evidente.

Daviz Muñoz se pasa a la vida sana

Quien haya seguido en algún momento a la Pedroche en sus redes, sabe que es una asidua al deporte. Solo hace falta verla. Lleva años dedicada a la práctica del yoga y al ejercicio, que se toma muy enserio, incluso cuando estaba embarazada. Una afición que ahora también comparte su pareja. Sin embargo, no fue por seguir el ejemplo de su mujer que, ahora, el reconocido chef ha decidido tomarse muy en serio su salud.

Su cambio ha estado motivado por unas pruebas de sangre que le devolvieron unos números preocupantes. Tras esta llamada de atención de su cuerpo, el madrileño de 43 años se puso las pilas y ahora luce una figura mucho más saludable. Así lo ha relatado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma 1,4 millones de seguidores. "Los análisis salieron regular en glucosa, colesterol y un par de indicativos más que hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla. Además, estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada", confiesa.

Las claves de su drástica transformación

Tras este susto, decidió ponerse en manos de un nutricionista amigo y modificar la forma en la que se alimentaba. "Aprendí que no solo lo que comes importa. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante. Entendí como tiene que ser mi plato de comida cada día, que tiene que tener y que no", continúa. Su nueva rutina ha estado acompañada de deporte. Entre ellos, el yoga, algo en lo que, probablemente, su mujer haya tenido mucho que ver.

La de Vallecas no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrarle todo su cariño al padre de su hija con un mensaje público: "Eres el mejor. Aquí también. Constancia, fuerza de voluntad y disciplina. Te amamos", le ha escrito.