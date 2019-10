Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre las alianzas fundidas de Rosa Benito. Hace unos años, su separación de Amador Mohedano se convirtió en uno de los temas más mediáticos de ‘Sálvame’. Esto le llevó a fundir sus alianzas, un suceso que ahora ha vuelto a ser tema de debate en el programa de televisión.

Unos años después y después de que Rosa Benito ya no esté como colaboradora de televisión, Rosa Benito ha querido aclarar en sus redes sociales qué ocurrió con sus alianzas: «Que no, que no quemé mis alianzas, es lo que quería David Valldeperas pero no lo consiguió”, confesó.

Me llega de una amiga que en sálvame vuelven hablar d mi.

Q obsesión,ya lo dije en el programa d @tmorenomorales

Q no,q no queme mis alianzas, eso es lo q quería VALDEPERAS pero no lo consigo gracias a Dios!

Y no fue mi época DORADA!

Fue mi peor ÉPOCA

MI ÉPOCA DORADA ES AHORA pic.twitter.com/9HPLAdsOj2 — Rosa Benito (@RBenitoOficial) 15 de octubre de 2019

David Valldeperas, que ha sido el principal afectado, ha querido compartir en pleno directo qué ocurrió realmente: «Ella había decidido emprender su vida en solitario. Yo la llamé y le dije que estaría muy bien que en el programa donde tanto habíamos hablado del tema que cerráramos el tema como se cierra una serie», comienza diciendo el director de ‘Sálvame’.

«Te propongo que traigas las alianzas y las fundimos en directo. Traemos a un artesano y al final era poesía visual, una alegría de lo que habíamos vivido», comenta. Rosa Benito parece que no quedó satisfecha con esta propuesta: «Ella me dijo que le parecía muy fuerte», desvelaba.

Ante esta opinión de Rosa, David Valldeperas le propuso otra cosa, entendiendo que los anillos formaban parte de su recuerdo y de su vida. «Le dije que yo buscaba otras alianzas. Lo que hicimos era simbolismo. Al final daba igual…”. Belén Esteban se preguntaba entonces por qué lloraba su amiga, “¿se echó gotas? ¿cebolla?”, y Valldeperas continuaba: “Ella estaba triste. Fue un momento muy emotivo y que cerraba una historia, con la música que escogimos. Esa es la historia. A mí me hubiera gustado que hubieran sido las reales”.