David Valldeperas, tajante sobre Paz Padilla: "Me tenía cariño por interés"

David Valldeperas trabajó durante años codo con codo con Paz Padilla. En su labor como director de 'Sálvame' compartió muchas horas de trabajo con la presentadora, con la que terminó forjando una relación más allá de los platós de televisión. Ambos fueron amigos y confidentes mucho tiempo, pero todo eso ha pasado a la historia. Así lo ha contado el propio Valldeperas. La amistad de antaño ha dado paso al olvido. Ya no se hablan.

"Ella creía que soy parte de sus enemigos", asegura Valldeperas

Ha sido en su entrevista a Malbert en el pódcast 'Querido hater', David Valldeperas ha hecho un repaso del final de 'Sálvame'. Un programa que llegó a su fin tras 14 años de emisión y cuyo cese cayó como un mazazo a los miembros del equipo. Ahora, cada uno ha tomado su camino. Algunos siguen siendo íntimos, otros no. En el caso de Valldeperas y la humorista, han roto definitivamente los lazos que los unían. ¿El motivo? Un malentendido entre ellos que no quedó bien resuelto. "Pasó algo. Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado”, ha contado.

En tono calmado, Valldeperas no teme mostrarse muy honesto al hablar de su extinta amistad con la gaditana. Cuando echa la vista atrás, cree que ella se acercó a él por la posición que tenía en 'Sálvame': “Pensé que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés”. Las cosas se fueron enfriando poco a poco, y en cierta medida el desgaste del trabajo colaboró a que la cercanía que tuvieron en su momento terminara: “Ella dejó de pasárselo bien en ‘Sálvame’ desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación”.

Tampoco oculta que ha pasado página y que su excompañera ya no forma parte de su vida. No tiene interés en contactar de nuevo con ella: “Con Paz Padilla se me rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con ella ni la quiero tener". Quien sí sigue siendo amigo de la presentadora es Xoan Viqueira, expareja de David Valldeperas, con el que mantuvo un idilio que duró diez años y al que pusieron fin de manera amistosa en mayo de 2021.