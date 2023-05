Raquel Bollo vivió este martes 23 de mayo su peor tarde. La colaboradora de televisión estalló contra 'Sálvame' y Mediaset por llevar como invitada al plató a la hija mayor de su exmarido, Rocío Cortés. Tal fue su rabia que incluso irrumpió el plató y entró en un estado de nervios por el que poco después pidió disculpas. "Sois una sinvergüenzas todos. 15 años dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con otra sentencia me seguís trayendo a gente. ¡Sin vergüenzas!", dijo entre gritos. Un día después el espacio de Telecinco ha dado su versión y pedido perdón públicamente a la sevillana.

Ha sido David Valldeperas quien en el centro del plató ha dado las explicaciones pertinentes y se ha mostrado del lado de las víctimas de malos tratos, una pesadilla que vivió Raquel Bollo junto a Chiquetete y que denunció en el pasado en los platós. "La participación de los hijos de Raquel en 'Supervivientes' ha generado declaraciones de enemigos y amigos de la familia Cortés. Invitamos a la hija de Chiquetete para hablar de cómo Alba y Manuel están viviendo el concurso. No acertamos en nuestra decisión. No medimos los riesgos que podía tener esta invitada porque la invitada fue más allá. Lo sentimos, no equivocamos. Queremos dejar claro que este programa siempre va a estar en contra de las víctimas de violencia de género y en ese sentido siempre va a estar a su lado", ha comenzado diciendo David Valldeperas.

El director del programa considera que fue desacertado contar con la hija del artista en 'Sálvame', pues no pudieron controlar todo lo que ella tenía pensado decir sobre Raquel Bollo. "Ella fue víctima de malos tratos y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de este programa. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy son muchas las diferencias que nos separan", finalizaba el conductor del programa.

¿Qué dijo Rocío Cortés?

La primogénita de Chiquetete quiso destapar, siempre según su versión, la peor cara de Raquel Bollo. Aseguró que la diseñadora había quemado el vestido de novia de su madre y el de su comunión, además de haber insultado a su madre en más de una ocasión. "Mi padre vuelve con mi madre y Raquel le dice a mi madre 'vieja asquerosa', y después le dice que quiere el cuarto de su hijo nuevo; vino con una furgoneta y se lo llevaron", explicó. Ni sus palabras ni tampoco la reacción de Raquel Bollo pasaron desapercibidas en el universo 2.0.

Por su parte Raquel Bollo utilizó el altavoz de 'Supervivientes' para disculparse con la cadena. Era consciente de que su actitud no había sido acertada, por lo que intentó justificarse ante los espectadores. "Después de una presión de meses, he notado que he explotado de mala manera y me gustaría pedir ante todo disculpas a los telespectadores y por supuesto a Telecinco, cadena que por supuesto me ha dado buenos momentos y sobre todo el poder tener un trabajo para poder sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas", deslizó a comienzo de la noche. Estaba muy afectada y arrepentida por lo sucedido.