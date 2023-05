David Valldeperas nos cuela en la preboda de Joaquín Torres y Raúl Prieto

Raúl Prieto y Joaquín Torres este viernes 19 de mayo celebran su boda en la Casa de Pilatos de Sevilla y lo harán por todo lo alto. Llevan meses preparando esta cita, por lo que para estar todavía más seguros de que todo saldría a su gusto han organizado una preboda en la que sus invitados iban a tener un primer contacto. El encuentro ha sido una fiesta con temática disco en el embarcadero de la Torre del Oro, en la cual nos ha colado David Valldeperas. En un vídeo en el que el director de 'Sálvame' hace una panorámica se puede ver a algunos de sus invitados, así como lo distendido que resultó todo este jueves 18 de mayo. Entre otros asistentes destacaron Rocío Carrasco, Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, Emma García o Terelu junto a su hija Alejandra Rubio.

Los novios, que dejaron marcado un dress code, lucieron un estilismo bicolor, en concreto, blanco y negro. Aunque muchos de ellos posaron para los fotógrafos, pocos saben cómo se comportaron en el interior de la celebración. Degustaron un cóctel y no dejaron de reír, compartir confidencias y bailar antes del gran día de los novios. Mientras surcaban el agua del Río Guadalquivir disfrutaron de la música elegida por Raúl Prieto y Joaquín Torres para un fiestón que ninguno de ellos podrá olvidar. La cuenta atrás para los dos ya ha comenzado, pero ¿cuáles han sido sus sensaciones cuando abandonaron la preboda en la que tanta ilusión habían puesto?

Felices por cómo está saliendo todo, llamó poderosamente la atención el mensaje que Joaquín Torres escribió en la misma semana de su enlace. Pidió perdón a su pareja, pues la tensión se había apoderado de él en los preparativos. No entró en detalles, pero quiso pedirle disculpas públicamente y recordarle todo lo que sentía por él, a pesar de la actitud que había tenido antes de su 'sí, quiero'. "He de manifestar la inmensa generosidad de Raúl, pues en todo momento me ha dejado hacer... Yo soy bastante rarito y no quería organizar una «boda», quería organizar una fiesta donde la tolerancia, la libertad, y sobre todo, el amor fueran los protagonistas. Yo os puedo garantizar que en todo momento he intentado planificar lo que yo imaginaba que a Raúl le haría más feliz, pero en ese imaginar y en mi hermetismo seguro he cometido errores y desde ya, le pido perdón a Raúl", escribió. No te pierdas las fotografías del fiestón que los dos habían organizado para gran parte de sus invitados.