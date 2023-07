David Valldeperas, de la bronca de Paz Padilla y Belén Esteban: "Vio una oportunidad" para abandonar 'Sálvame'

El 20 de enero de 2022 Paz Padilla y Belén Esteban protagonizaron una bronca en 'Sálvame' que terminó con la salida de la presentadora. Discutieron acerca de las vacunas del coronavirus, día en el que Belén acusó a su compañera de "no creer en su efecto". Enzarzadas y sin llegar a ningún acuerdo, Paz terminó abandonando el plató y siendo despedida de Mediaset semanas después. Ha sido una vez que el espacio vespertino ha terminado cuando David Valldeperas, director del programa, ha dado su versión sobre lo sucedido aquel día.

Cabe señalar que ambos tenían una bonita amistad, tanto es que tanto él como Xoan Viqueira se convirtieron en sus grandes apoyos cuando fallecieron tanto su marido como su madre. Eran grandes amigos, pero su relación no ha continuado tras su marcha de 'Sálvame', por lo que se siente con total libertad para hablar de qué cree que sucedió cuando Paz estuvo por última vez en el plató del programa. "Sobre Paz Padilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación", ha comentado en 'El Mon de Rac1'. Paz ejercía entonces de presentadora y él de director, siendo en ese mismo instante cuando todo saltó por los aires.

Valldeperas considera que la humorista tenía la plena intención de dejar el programa, por lo que, a sus ojos, su bronca con Belén Esteban tan solo le sirvió como pretexto para abandonar 'Sálvame'. "Lo que pasa es que ella, creo, que había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas. Se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto, ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día y, por tanto, no tenía que estar en el final de Sálvame", ha explicado el catalán. Estas palabras no solo habrán dolido a la propia Paz Padilla, sino también al ex de Valldeperas, Xoan Viqueira. Y es que el diseñador es el mejor amigo de Paz Padilla en la actualidad, una amistad que, por cierto, comenzó a través de él y que a día de hoy está hecha a prueba de bombas, lo que le sitúa en una posición complicada en este asunto.

No han extrañado demasiado estas palabras si tenemos en cuentan que ambos pasaron de ser amigos a verse en los juzgados. Paz Padilla denunció por lo que ella consideraba que era un despido improcedente y esto provocó que varios de sus compañeros, entre otros Valldeperas, testificaron como testigos a favor de su cadena y no de ella. De momento quien no ha querido hacer declaraciones al respecto ha sido Paz, que prefiere optar por el silencio.

Las últimas palabras de Paz Padilla sobre 'Sálvame'

Sobre lo que sí se pronunció fue sobre el final de 'Sálvame'. "Ya ha pasado a la historia porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia. Y una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en “Crónicas Marcianas” hace veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris… si hay talento, sobrevivimos"; dijo a SEMANA.