David Muñoz sigue con la tradición: su peculiar recreación del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Un año más, David Muñoz no ha fallado con su peculiar tradición. A pocos días de las Campanadas, el cocinero siempre recrea el look que llevó Cristina Pedroche en la Nochevieja del año anterior. Y esta vez no ha sido menos. El chef se ha puesto el vestido que su mujer lució en 2022: una falda de tul de seda (de Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel) y la paloma de la paz en el torso. Con esta peculiar estampa, Muñoz también calienta motores para lo que será el look de Cristina Pedroche este año.

En sus redes sociales, el cocinero ha compartido cómo le queda el outfit de su mujer, asegurando que es uno de sus momentos favoritos del año: "Lo que más me gusta de la navidad es mi estelar momento de moda de Nochevieja… Y ya son 10 años poniéndome el vestido de @cristipedroche y haciéndole una brutal competencia y poniéndole presión al máximo para ver si es capaz de al menos, igualarmelo!!!!". Fue precisamente pocos días después de las Campanadas que el matrimonio anunció que estaba esperando a su primera hija, Laia, a la que también han querido hacer un guiño.

"En sus fotos Cristina llevaba a Laia en en su tripita, en mi foto, yo llevo su cremita del culete en mis brazos", ha finalizado su post, que ya acumula casi 95 mil likes y casi 2 mil comentarios. Unas imágenes muy esperadas por su público y que llenan su perfil de risas por parte de sus seguidores: "Todos sabemos que vas a llevar los brazos blancos varios días porque esa crema no se quita ni patrás" o "Estáis tardando en dar las campanadas los dos juntos con el mismo vestido...", le han pedido al cocinero.

Cristina Pedroche, por su parte, también ha comentado la publicación de su marido y, con un montaje de los dos looks juntos, la presentadora admite que "un año más Marido demostrando que está más bueno que yo". La encargada de despedir el año en Antena 3 junto a Alberto Chicote se ha puesto sentimental en su post y le ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañero de vida: "Me quedo con que un año más aquí sigue amándome, queriéndome, apoyándome… Gracias por darme alas, por sujetarme y por darme impulso. Te amamos".

Pero tampoco se ha olvidado de los espectadores y ha lanzado una clara advertencia: "Y a todos vosotros… con esta foto empieza la cuenta atrás más que nunca… Nos vemos el domingo en Antena 3, donde está la suerte. Nerviosssssss", ha admitido de lo más emocionada. Lo cierto es que solamente quedan dos días para que la de Vallecas presente las Campanadas desde la Puerta del Sol y las pistas sobre su vestido están en boca de todos.

El look de Cristina Pedroche siempre es lo que más comentado de la noche y es por eso que, junto a su estilista Josie, la presentadora apuesta cada año por vestidos más imposibles y con mensajes bien marcados. Este año, ha dado una pista que será clave a la hora de determinar cómo será su atuendo: "Este año si engordo o adelgazo no pasa nada (…) Tiene vida propia". ¿Cómo será este año? ¡Hagan sus apuestas!