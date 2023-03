David, el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, se pronuncia sobre su relación con Anabel Pantoja

"No tengo que desmentir nada". Así de tajante se muestra David, el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, cuando le preguntan por su relación con Anabel Pantoja. ¿Es amigo de la sevillana o existe algo más entre ellos? Lo cierto es que los dos han formado parte de la plantilla de profesionales que han acompañado a la tonadillera en su gira por Estados Unidos. Este lunes, al joven se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto. La sevillana es "una grandísima compañera de trabajo. ¿Qué voy a contar yo que no sepáis de Anabel?", responde.

"Cuando ella me necesite ahí estaré", dice David, escueto. A pesar de que trabaja con una de las artistas más conocidas de nuestro país, este chico mantiene un perfil bajo y hasta hace apenas unos días pocos hablaban de él. Ahora que ha saltado su posible relación con Anabel dice: "No tengo que desmentir nada porque son vuestros rumores".

El joven asegura que la sobrina de la tonadillera es solo "una grandísima compañera" y que no tiene nada más con ella: "Nada. Como Antonio, como Alberto, Dani". En cuanto a qué le parece la ruptura de la influencer y Yulen Pereira, contesta: "No sé, es que yo no veo nada. Yo conocí a Anabel en el viaje, yo no veo la tele, te lo prometo". Aunque discreto, no ha dudado en hablar de todo aquello que ahora despierta interés sobre su persona. "Yo no conozco a ese chaval", ha explicado al preguntarle si cree que se ha utilizado a Anabel. En calidad de amigo y compañero de trabajo, espera que Anabel se encuentre bien y a gusto con el momento que vive: "Yo espero que esté bien".

Tal y como ha contado David, al que se ha visto bastante cómodo en su primer encuentro con las cámaras de la prensa, la gira con Isabel Pantoja ha sido una experiencia "idílica". "Estoy muy agradecido, tanto por Isabel como por todos mis compañeros, y cuando Isabel me necesite allí estaré", ha añadido, insistiendo en que su relación con Anabel es la misma que con el resto del staff de la tonadillera, con quienes ha hecho tan buenas migas que les ha invitado a la feria de su tierra natal. El fisioterapeuta espera reunirse con Anabel pronto: "Espero que vengan para la Feria de Córdoba".