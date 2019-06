4 El trabajo, la vía de escape de Bustamante

La transparencia de David Bustamante no hizo más que hacer saltar las alarmas cuando la ruptura de su matrimonio ya era un hecho, y así, los rumores apuntaban a un ‘bajón’ no sólo anímico del cantante, si no también profesional, que con el paso de los meses ha sabido remontar y resurgir, haciendo gala del buen momento personal que atraviesa ahora gracias a Yana Olina.